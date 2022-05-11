В окупованому Донецьку помітили Дмитра Дюжева та Ларису Доліну (відео)

Актор і співачка поклали квіти до меморіалу "Жертви фашизму" у центрі міста і взяли участь у пропагандистському концерті.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Представників російського шоу-бізнесу Дмитра Дюжева і Лариса Доліну помітили у центрі Донецька, повідомляє російський телеграм-канал Shot.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На відео видно, що Дюжев і Доліна прибули покласти квіти до меморіалу "Жертви фашизму".

[ + – ] Лариса Доліна і Дмитро Дюжев в окупованому Донецьку

Про те, що представники російської естради приїхали до Донецька, повідомили у місцевих пропагандистських ЗМІ. Зокрема, агентство "ДАН" опублікувало звіт із концерту, присвяченому роковинам заснування так званої "ДНР".

Згідно з повідомленням, у концерті крім Доліної і Дюжева взяв участь співак Григорій Лепс. Зазначається, що концерт тривав півтори години.

Раніше Фокус розповідав, що Григорій Лепс приїхав у Донецьк для того, щоб виступити перед військовими РФ. За словами виконавця, під час візиту на Донбас він також планував відвідати в госпіталях поранених і цивільних окупантів. На відеоролику можна побачити, як співак Григорій Лепс їде у машині та підспівує під одну з композицій Володимира Висоцького.

Також стало відомо, що Григорія Лепса нещодавно помітили у компанії елітної ескортниці. Єлизавета Рідель у своїх соцмережах заперечує свою причетність до світу ескорту та стверджує, що займається ресторанним бізнесом. Проте її анкета на сайті ескорт-послуг говорить зовсім про інше. Як зазначають анонімні користувачі ресурсу, головні клієнти супутниці Лепса — чоловіки за 60.

Минулого року Лариса Доліна скаржилася, що не може потрапити в Україну: співачка заявила, що дуже засмучена тим, що не може приїхати в Одесу і відвідати могили своїх родичів та близьких, але все-таки вважає Крим російським.