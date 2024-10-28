Поделилась "опытом": экс-десситка Лолита Милявская шокировала россиян выбитым зубом

60-летняя певица Лолита Милявская так активно гастролировала РФ, что выбила зуб во время концерта. Она заверила, что это одно из проявлений профессиональной деятельности и такое бывает у всех российских певцов.

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Бывшая одесситка Лолита Милявская, которая переселилась в РФ и развлекает россиян песнями, пожаловалась поклонникам на последствия болезни и плотного концертного графика. Певица вышла в прямой эфир после длительной паузы и признала, что потеряла зуб во время выступления. О том, как связан зуб Милявской и ее профессиональный опыт, рассказывается в видео в Telegram-канале подсанкционной экс-одесситки.

Видео с жалобами Милявской появилось в канале 27 октября. Сначала автор записи начала оправдываться, почему так долго не общалась с фанатами и не рассказывала о своей жизни. По словам женщины, она "живой человек", который заболел ковидом и поэтому слишком плохо себя чувствовала. Впрочем, болезнь не помешала гастролям по России. Во время последнего концерта произошел инцидент — Лолита потеряла зуб. На видео видим, как она показывает ориентировочное место, в котором вместо зуба осталась дыра.

"Не было сил петь, даже "мяу" сказать не могла. Плюс выбила зуб микрофоном на концерте. Это профессиональная травма, через нее проходят все", — слышно на видео.

Лолита Милявская — жалоба на состояние здоровья во время концертов в РФ Фото: Скриншот Лолита Милявская — жалоба на состояние зубов Фото: Скриншот

Жительница РФ объяснила причины травмы, которую она назвала профессиональной. Причина потери зуба — микрофон: когда певица им "работает" (показала движение вперед-назад), то иногда бьет прямо по зубам — они крошатся и появляются трещины. Впрочем, Лолита заверила, что почти одолела проблему и даже выходит "в люди" — планирует пойти на спектакль в "Большой театр".

Отметим, Милявская — российская певица, уроженка Одессы, которая в январе 2023 году попала в санкционный список СНБО из-за поддержки вторжения РФ в Украину. В конце того же года она пожаловалась на неприятности, которые появились из-за участия в скандальной "Голой вечеринке", устроенной россиянкой Настей Ивлеевой. Настя после этого потеряла все рекламные контракты и получила иск на сумму 1 млрд руб. от недовольных граждан РФ. Между тем Лолита получила другое наказание — ее заметили на оккупированной части Донбасса: певица выступала перед представителями оккупационной армии. Некоторое время певица имела проблемы с выступлениями и начала делиться новыми впечатлениями от вечеринки. По ее словам, она была исключительно скучная. Вместе с тем 60-летняя экс-содесситка заявила, что верит в возвращение в Украину и в то, что именно там развеют ее прах после смерти.

Напоминаем, в октябре Фокус писал об Анастасии Приходько — певице, планировавшей выступить в Молдове и показавшей двусмысленные афиши, которые, возможно, агитировали против ЕС.