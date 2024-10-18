Моторошні знахідки у будинку власника похоронного бізнесу вразили слідчих (фото)

Представники правоохоронних органів заявляють, що жахливу "колекцію" виявили у будинку 34-річного Майлза Харфорда під час його виселення цьогоріч в лютому.

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34-річного Майлза Харфорда, власника похоронного бюро з Колорадо (США), звинувачують у тому, що він незаконно зберігав у своєму будинку 35 кремованих рештків людей. Наразі обвинувачений має намір подати заяву про визнання вини, пише Associated Press.

Чоловік під час слухань у суді Денвера має відповісти за двома пунктами звинувачення у підробці документів та по одному пункті звинувачення у знущанні з тіл померлих людей й крадіжці.

Майлз Харфорд ховав у себе вдома рештки кремованих людей Фото: Jerilee Bennett

Представники правоохоронних органів заявляють, що моторошні знахідки виявили у будинку Харфорда під час його виселення цьогоріч в лютому. 35 людських рештків після кремації, як стверджується, були заховані по всьому будинку — від підвалу до катафалка, на задньому сидінні якого слідчі знайшли накрите ковдрами тіло Крістіни Розалес, померлої від хвороби Альцгеймера у віці 63 років.

Будинок власника похоронного бюро Фото: Jerilee Bennett

До слова, це остання з низки судових справ, порушених за останнє десятиліття проти похоронних бюро в штаті Колорадо. В одній із них йшлося про незаконний продаж частин тіл померлих, а в іншій — передачі сім'ям майже 200 урн з фальшивим прахом.

Закони штату Колорадо у сфері ритуальних послуг та регулювання діяльності похоронних бюро вважаються одними із найслабших у США. Подібні прикрі випадки спонукали місцеву владу до проведення реформ, зокрема мер Джаред Поліс підписав два законопроєкти, щоб переглянути контроль за галуззю й удосконалити нормативно-правові акти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у каплиці при лікарні в містечку Апенраде (Данія) стався прикрий випадок: дочка хотіла востаннє попрощатися зі своїм померлим батьком, але в труні побачила тіло незнайомця. Як з’ясувалося, помилка сталася у лікарняному морзі. Медичні працівники, які випадково переплутали два тіла, підтвердили казус.

Крім того, ми розповідали про оголошену мертвою жінку, яка ожила в крематорії. 90-річну бразилійку Норму Сілвейра да Сілву терміново відвезли назад до лікарні, але, на жаль, через кілька годин вона таки померла. Правоохоронці з’ясовують, як ця жахлива помилка взагалі могла трапитися.