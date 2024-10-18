Жуткие находки в доме владельца похоронного бизнеса удивили следователей (фото)

Представители правоохранительных органов заявляют, что ужасную "коллекцию" обнаружили в доме 34-летнего Майлза Харфорда во время его выселения в этом году.

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34-летнего Майлза Харфорда, владельца похоронного бюро в Колорадо (США), обвиняют в том, что он незаконно хранил в своем доме 35 кремированных останков людей. Сейчас обвиняемый намерен подать заявление о признании вины, пишет Associated Press.

Мужчина во время слушаний в суде Денвера должен ответить по двум пунктам обвинения в подделке документов и по одному пункту обвинения в издевательстве над телами умерших людей и краже.

Майлз Харфорд прятал у себя дома останки кремированных людей Фото: Jerilee Bennett

Представители правоохранительных органов заявляют, что жуткие находки обнаружили в доме Харфорда во время его выселения в этом году в феврале. 35 человеческих останков после кремации, как утверждается, были спрятаны по всему дому — от подвала до катафалка, на заднем сиденье которого следователи нашли накрытое одеялами тело Кристины Розалес, умершей от болезни Альцгеймера в возрасте 63 лет.

Дом владельца похоронного бюро Фото: Jerilee Bennett

К слову, это последнее из ряда судебных дел, возбужденных за последнее десятилетие против похоронных бюро в штате Колорадо. В одном из них речь шла о незаконной продаже частей тел умерших, а в другом — передаче семьям почти 200 урн с фальшивым прахом.

Законы штата Колорадо в сфере ритуальных услуг и регулирования деятельности похоронных бюро считаются одними из самых слабых в США. Подобные досадные случаи побудили местные власти к проведению реформ, в частности мэр Джаред Полис подписал два законопроекта, чтобы пересмотреть контроль за отраслью и усовершенствовать нормативно-правовые акты.

Напомним, ранее Фокус писал, что в часовне при больнице в городке Апенраде (Дания) произошел досадный случай: дочь хотела в последний раз попрощаться со своим умершим отцом, но в гробу увидела тело незнакомца. Как выяснилось, ошибка произошла в больничном морге. Медицинские работники, которые случайно перепутали два тела, подтвердили казус.

Кроме того, мы рассказывали об объявленной мертвой женщине, которая ожила в крематории. 90-летнюю бразильянку Норму Силвейру да Силву срочно отвезли обратно в больницу, но, к сожалению, через несколько часов она таки умерла. Правоохранители выясняют, как эта ужасная ошибка вообще могла случиться.