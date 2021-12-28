Марс на Земле. Астрономы показали фото Ливийской пустыни, напоминающей Красную планету

Жгучие красные и оранжевые цвета пустыни, темные оттенки гор и плоскогорий резко контрастируют с яркой синевой моря и горизонта.

Ливийскую пустыню часто сравнивают с далеким Марсом. Бескрайняя Ливийская пустыня простирается в сторону Средиземного моря, которое исчезает за горизонтом новой фотографии, пишет SciTechDaily.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Захватывающий снимок Северной Африки был сделан внешней камерой высокой четкости (EHDC) на Международной космической станции (МКС). Жгучие красные и оранжевые цвета пустыни, темные оттенки гор и плоскогорий резко контрастируют с яркой синевой моря и горизонта, выделяясь на фоне черных оттенков космоса.

С этой точки наша планета выглядит как потусторонний и инопланетный мир. Если бы не характерная синева Средиземного моря вдалеке, Землю можно было бы принять за Красную планету или мириады пустынных планет из научной фантастики.

Ливийская пустыня, часть более крупной пустыни Сахара, часто упоминается как аналог Марса — область Земли, которая имеет сходные черты с Красной планетой. Это самая засушливая часть Сахары, и в основном она необитаема.

Изображенный пейзаж представляет собой мозаику из обдуваемых ветрами дюн и более темных плато из песчаника, составляющих регион Феццан в Ливии.

EHDC — одна из камер, управляемых с Земли и используемых для мониторинга состояния миссии на МКС. Положение EDHC на орбитальной лаборатории позволяет делать широкоугольные снимки под определенным углом.

Напомним, что ранее марсоход NASA Perseverance сделал новые снимки кратера Езеро. Запечатленные фотографии демонстрируют разные детали древнего кратера: валуны, песок и грязь, каньон, сформированный рекой более 3 млрд лет назад, а также край самого кратера. Но что удивило ученых больше всего, так это область, которая очень сильно напоминала ломтик бекона.

Также в ходе недавнего исследования ученые выяснили, что в самой сухой пустыне мира — Атакаме древние народы хоронили умерших с попугаями. Что выделяло этих птиц, так это то, что их мумифицировали в странном положении, одни были — с открытыми клювами, другие же — с распростертыми крыльями.