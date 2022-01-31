На Марсе обнаружили гигантский "пень" диаметром 8 км (фото)

Необычный круг является ударным кратером, заполненным водяным льдом. Его изучение поможет ученым понять историю Марса.

Новый снимок поверхности Марса напоминает гигантский пень, но на самом деле, представляет собой гигантский ударный кратер, пишет Science Alert.

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Полученное изображение было сделано весной в северном полушарии Марса прибором космического аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — CaSSIS. Однако на Красной планете холод сохраняется даже в теплые периоды времени, поэтому кратер, находящийся в районе Acidalia Planitia круглый год содержит замороженный материал и заполнен водяным льдом.

Что известно об этих кольцах?

Формирование трещин и колец, создающих иллюзию годичных колец у деревьев, ученые связывают с изменениями, которые происходят в окружающей среде далекой планеты. Смена времен года и температурные перепады вызывали нагревание и охлаждение материала на дне кратера, из-за чего он расширялся и сжимался.

В настоящее время кратер находится на широте 51,9°. Из-за изменившегося наклона, где стало слишком тепло, формирование залежей водяного льда стало невозможным.

Однако помимо самого наклона, есть еще один момент. Угол наклона оси Красной планеты резко меняется с течением времени — от сотен тысяч до миллионов лет. Это свидетельствует о том, что отложения на дне кратера сформировались в прошлом, в тот момент, когда наклон оси планеты позволял залежам водяного льда формироваться на более низких широтах, чем сегодня.

Изучение кратера может помочь ученым понять климат и водную историю Марса. Благодаря этому астрономы не только получат представление о пригодности планеты для жизни, но и добудут важную информацию, которая сможет помочь в разработке будущих пилотируемых и беспилотных миссий на Марс.

Напомним, что ранее на Красной планете нашли загадочные фиолетовые камни. На данный момент астрономам пока неизвестна конкретная причина образования фиолетового покрытия и того, как оно образовалось. Тем не менее, расшифровав его химический состав, можно получить представление о древней окружающей среде далекой планеты.

А вот ровер Perseverance недавно заснял видео, где он занимается собственной починкой. Марсоходу удалось вычистить гальку, которая попала в его механизм сбора образцов, и теперь он полностью готов вернуться к работе.