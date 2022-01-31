На Марсі виявили гігантський "пеньок" діаметром 8 км (фото)

Незвичайне коло є ударним кратером, наповненим водяним льодом. Його вивчення допоможе вченим зрозуміти історію Марса.

Новий знімок поверхні Марса нагадує гігантський пеньок, але насправді є гігантським ударним кратером, пише Science Alert.

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Отримане зображення було зроблено навесні в північній півкулі Марса приладом космічного апарату Trace Gas Orbiter (TGO) – CaSSIS. Однак на Червоній планеті холод зберігається навіть у теплі періоди часу, тому кратер, що розташований у районі Acidalia Planitia, цілий рік містить заморожений матеріал і заповнений водяним льодом.

Що відомо про ці кільця?

Формування тріщин і кілець, що створюють ілюзію річних кілець у дерев, учені пов'язують із змінами, що відбуваються в навколишньому середовищі далекої планети. Зміна пір року та температурні перепади викликали нагрівання та охолодження матеріалу на дні кратера, через що він розширювався та стискався.

Зараз кратер розташований на широті 51,9°. Через зміну нахилу, де стало занадто тепло, формування покладів водяного льоду стало неможливим.

Однак, крім самого нахилу, є ще один момент. Кут нахилу осі Червоної планети різко змінюється з часом — від сотень тисяч до мільйонів років. Це свідчить про те, що відкладення на дні кратера сформувалися в минулому, в той момент, коли нахил осі планети дозволяв покладам водяного льоду формуватися на нижчих широтах, ніж сьогодні.

Вивчення кратера може допомогти вченим зрозуміти клімат і водну історію Марса. Завдяки цьому астрономи не тільки отримають уявлення про придатність планети для життя, але й отримають важливу інформацію, яка зможе допомогти в розробці майбутніх пілотованих і безпілотних місій на Марс.

Нагадаємо, що раніше на Червоній планеті знайшли загадкові фіолетові камені. Наразі астрономам поки що невідома конкретна причина утворення фіолетового покриття та того, як воно утворилося. Тим не менш, розшифрувавши його хімічний склад, можна отримати уявлення про давнє навколишнє середовище далекої планети.

А ось ровер Perseverance нещодавно зняв відео, де він займається власним ремонтом. Марсоходу вдалося вичистити гальку, яка потрапила до його механізму збору зразків, і тепер він повністю готовий повернутися до роботи.