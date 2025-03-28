11-річна донька Кім Кардаш'ян з'явилася в кліпі відомої співачки і потрапила під критику (відео)

У кліпі британської співачки з'являються дорослі танцюристи в обтислих боді. На думку шанувальників, участь Норт там "недоречна".

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11-річна Норт Вест, старша дочка Кім Кардаш'ян і Каньє Веста, з'явилася в новому кліпі "Childlike Things" британської артистки FKA Twigs, і незабаром її участь у музичному відео розкритикували глядачі і назвали недоречною, пише Daily Mail.

На кадрах співачка-початківець, вдягнена в шубу, читає реп японською мовою разом із Twigs. Футуристичний образ Норт доповнювали білі окуляри зі стразами, масивне срібне намисто та інші помітні срібні прикраси. Також звертали на себе увагу довгі нігті дівчинки.

FKA Twigs представляє підлітка в оточенні дорослих танцюристів, які вдягнули відверті боді тілесного кольору. Норт читає куплети ближче до кінця відеоряду. У кліпі також знялися актор і комік Кевін Сміт і блогер Джейк Шейн як запрошені зірки.

Глядачі поділилися своєю реакцією на появу непо-бейбі в кліпі відомої артистки.

"Невже ви нічому не навчилися після вистави "Короля Лева"!?", "35 секунд жахливої матері і впливу на свою дитину. Це не мистецтво; це збочення, що висміює мистецтво", "Я розумію, чому Каньє злиться. Це недоречно", "Ні. Вибачте, це дивно", "Дитячі речі і дорослі танцюристи. Все це виглядає дивно", "Важко сказати, чи примушують деяких дітей грати в такі дитячі ігри, чи вони насправді самі це обирають!", — пишуть користувачі в соцмережах під відео.

Однак були й ті, хто в захваті від артистичності дитини.

"Мені подобається бачити, як вона виражає себе і робить щось відповідне до віку! Чесно кажучи, я не розумію, чому люди ненавидять. Більшість із нас виросли, прикидаючись, що виступають на сцені для нашого уявного натовпу — це все про творчість і самовираження. Давайте святкувати її впевненість та індивідуальність!", — зазначив один із фанатів.

Натомість Кім Кардаш'ян опублікувала бекстейдж зйомок і заявила, що дуже пишається своєю дитиною.

Каньє Вест, який зараз у Токіо, поки що ніяк не відреагував на появу Норт у кліпі, а його сторінки в соцмережах абсолютно порожні.

Виконавиця FKA Twigs теж поділилася кадрами зі зйомок і подякувала дівчинці:

"Спасибі Норт, що ти така чудова, і за те, що з тобою так здорово співпрацювати, маленький янголе... Я посміхаюся просто зараз".

Нова робота Норт з'явилася незабаром після того, як репер звинуватив її матір у тому, що вона експлуатує їхніх дітей і привласнила собі права на них. Він пригрозив Кім війною, якщо вона не перестане цього робити і не дозволить йому виховувати нащадків і бачити, як вони ростуть.

Для Норт участь у кліпі FKA Twigs — аж ніяк не дебют. Раніше вона вже з'являлася в одному з роликів свого батька, а також виступала з ним на сцені.

Норт Вест знялася в кліпі зі своїм батьком

Крім того, нещодавно вона потрапила в скандал через участь у записі пісні Шона "Дідді" Комбса, який наразі перебуває під слідством і звинувачується в торгівлі людьми та зґвалтуваннях.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кім Кардаш'ян розкрила причину розлучення з Каньє Вестом.