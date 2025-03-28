11-летняя дочь Ким Кардашьян появилась в клипе известной певицы и попала под критику (видео)

В клипе британской певицы появляются взрослые танцоры в облегающих боди. По мнению поклонников, участие Норт там "неуместно".

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11-летняя Норт Уэст, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, появилась в новом клипе "Childlike Things" британской артистки FKA Twigs, и вскоре ее участие в музыкальном видео было раскритиковано зрителями и названо неуместным, пишет Daily Mail.

На кадрах начинающая певица, одетая в шубу, читает рэп на японском языке вместе с Twigs. Футуристический образ Норт дополняли белые очки со стразами, массивное серебряное ожерелье и другие броские серебряные украшения. Также обращали на себя длинные ногти девочки.

FKA Twigs представляет подростка в окружении взрослых танцоров, которые надели облегающие боди телесного цвета. Норт читает куплеты ближе к концу видеоряда. В клипе также снялись актер и комик Кевин Смит и блогер Джейк Шейн в качестве приглашенных звезд.

Зрители поделились своей реакцией на появление непо-бейби в клипе известной артистки.

"Неужели вы ничему не научились после представления "Короля Льва"!?", "35 секунд ужасной матери и влияния на своего ребенка. Это не искусство; это извращение, высмеивающее искусство", "Я понимаю, почему Канье злится. Это неуместно", "Нет. Извините, это странно", "Детские вещи и взрослые танцоры. Все это выглядит странно", Трудно сказать, принуждают ли некоторых детей играть в такие детские игры или они на самом деле сами это выбирают!", – пишут пользователи в соцсетях под видео.

Однако были и те, кто в восторге от артистичности ребенка.

"Мне нравится видеть, как она выражает себя и делает что-то соответствующее возрасту! Честно говоря, я не понимаю, почему люди ненавидят. Большинство из нас выросли, притворяясь, что выступают на сцене для нашей воображаемой толпы — это все о творчестве и самовыражении. Давайте праздновать ее уверенность и индивидуальность!", – отметил один из фанатов.

В свою очередь Ким Кардашьян опубликовала бэкстейдж съемок и заявила, что очень гордится своим ребенком.

Канье Уэст, который сейчас в Токио, пока что никак не отреагировал на появление Норт в клипе, а его страницы в соцсетях абсолютно пустые.

Исполнительница FKA Twigs тоже поделилась кадрами со съемок и поблагодарила девочку:

"Спасибо Норт, что ты такая замечательная, и за то, что с тобой так здорово сотрудничать, маленький ангел… Я улыбаюсь прямо сейчас".

Новая работа Норт появилась вскоре после того, как рэпер обвинил ее мать в том, что она эксплуатирует их детей и присвоила себе права на них. Он пригрозил Ким войной, если она не перестанет этого делать и не позволит ему воспитывать отпрысков и видеть, как они растут.

Для Норт участие в клипе FKA Twigs – отнюдь не дебют. Ранее она уже появлялась в одном из роликов своего отца, а также выступала с ним на сцене.

Норт Уэст снялась в клипе со своим отцом

Кроме того, недавно она попала в скандал из-за участия в записи песни Шона "Дидди" Комбса, который сейчас находится под следствием и обвиняется в торговле людьми и изнасилованиях.

Напомним, Фокус писал, что Ким Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом.