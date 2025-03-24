Племінниці принцеси Діани показали своїх коханих чоловіків (фото, відео)

Сестри Спенсер, які нещодавно переїхали до Лондона і стали моделями, повернулися до рідного Кейптауна, де і відбулися зйомки.

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Леді Амелія і леді Еліза Спенсер, племінниці покійної принцеси Діани, представили широкому загалу своїх коханих Грега Маллетта і Ченнінга Міллерда. Дівчата знялися з ними для журналу Hello в Південній Африці.

Грег – чоловік Амелії. Він – фітнес-фрилансер і посол здорового способу життя. Пара пов'язала себе узами шлюбу 2023 року.

Леді Амелія і Грег Маллет Фото: Мальдивы

Леді Еліза з нареченим Ченнінгом Міллердом

Для журналу пари знімалися на фермі La Cotte у Франшхуку, у виноробному регіоні недалеко від Кейптауна, де виросли сестри.

"Таке відчуття, що ми збираємося одружитися. Це хороша практика для того, щоб пройти до вівтаря. Ми, безумовно, говорили про шлюб", — сказала Еліза, яка зустрічається з Ченнінгом уже понад вісім років. Ченнінг Міллер – менеджер з маркетингу. Відомо, що він навчався в тій же школі, що й молодший брат леді Елізи Спенсер, Луї.

У цьому ж місці свій передвесільний вечір провели Амелія і Грег. Коли вони приїжджають сюди, то проводять багато часу на відкритому повітрі: в горах, на пляжі.

"Це схоже на возз'єднання великої родини щоразу, коли ми приїжджаємо... В енергії Південної Африки є щось, що важко пояснити. Ми почуваємося такими щасливими, що маємо такий глибокий зв'язок із цим місцем", – наголосила дівчина.

Не так давно Амелія, Еліза, Грег і Ченнінг переїхали до Лондона, де близнюки, представлені Storm Management, роблять успішну модельну кар'єру і є затребуваними гостями на найексклюзивніших модних і світських заходах. Як правило, сестри вибирають вбрання так, щоб доповнювати одна одну.

"У нас безумовно однаковий смак, тому зазвичай досить легко визначитися з нашим зовнішнім виглядом. Нам подобається отримувати від цього задоволення. Найкраще, що ми завжди в підсумку почуваємося синхронно", – пояснюють вони.

За словами сестер, у них абсолютна синхронізація з моменту народження. Вони – дочки Ерла Спенсера і колишньої моделі Вікторії Ейткен.

"У нас завжди було унікальне взаєморозуміння одне одного. Ми часто точно знаємо, що думає інша. У нас була незліченна безліч моментів, коли ми могли відчути, що переживає інша, не кажучи ні слова", – зізналася Амелія.

Леді Спенсер розповіли журналістам, що нещодавно пройшли тест ДНК і дізналися, що вони – однояйцеві близнюки:

"Коли ми дізналися, було таке відчуття, ніби частина пазла стала на місце – тепер, коли ми знаємо, що в нас є ще сильніший генетичний зв'язок, є глибше почуття близькості".

Що стосується їхніх коханих чоловіків, то вони разом навчалися в школі.

"Ченнінг – один із моїх найкращих і найближчих друзів. Ми грали в багато з тих самих видів спорту, наприклад, у регбі та водне поло, і, природно, у нас було багато спільних інтересів. Ба більше, ми поділяємо одні й ті самі цінності —– відданість, амбіції, чесність і сильне почуття сім'ї, що підтримувало наш зв'язок міцним протягом багатьох років", – поділився Грег.

Раніше Фокус писав, що леді Кітті Спенсер, ще одна племінниця принцеси Діани, вбрала маленьку дочку в стилі принцеси Шарлотти.