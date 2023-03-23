Племінниця принцеси Діани вийшла заміж: хто став обранцем леді Амелії Спенсер

До весілля пара була знайома 14 років. За словами нареченого, він завжди знав, що одружиться лише з Амелією.

Related video

30-річна Амелія Спенсер, яку по праву називають однією з найкрасивіших племінниць принцеси Діани, вийшла заміж за свого нареченого Грега Маллетта, повідомляє HELLO!

Церемонія одруження дочки графа Спенсера, молодшого брата Діани та колишньої моделі Вікторії Локвуд, з її коханим відбулася у Південній Африці, на вершині гори, недалеко від Кейптауна.

"Вийти заміж тут так багато означає. Останні 14 років, коли ми росли тут разом, усі наші з Грегом найщасливіші часи як пари тут. Тепер це стало ще особливішим", — сказала вона у коментарі журналу. Наречена також зізналася, що її коханий — та людина, яка змушує її почуватися найщасливішою.

"Я мріяв побачити, як Амелія йде до вівтаря, вже 14 років", — додав новоспечений чоловік, особистий тренер і фітнес-гуру.

На весіллі були присутні члени сімей з обох боків, зокрема сестра-близнючка Амелії леді Еліза, старша сестра леді Кітті та молодший брат Семюел. А от батько дівчини Чарльз Спенсер пропустив церемонію. Раніше він також проігнорував весілля Кітті. Тоді, як подейкують, причиною став вік нареченого, який істотно старший за його дочку. Що завадило йому приїхати цього разу, невідомо.

Пара побралася 22 липня 2020 року в Clouds Estate у Стелленбоші, Південна Африка. За словами Грега, він завжди знав, що хоче одружитися лише з цією жінкою. Грег Маллетт займається нерухомістю, а його дядько Нік Маллетт — колишній тренер національної збірної ПАР з регбі.

"Яким би молодим я не був, коли ми зустрілися, я знав, що вона дівчина моєї мрії", — наголосив Маллетт.

Раніше Фокус писав, що Амелія та Грег влаштували шикарну передвесільну вечірку.