Племянница принцессы Дианы вышла замуж: кто стал избранником леди Амелии Спенсер

До свадьбы пара была знакома 14 лет. По словам жениха, он всегда знал, что женится только на Амелии.

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30-летняя Амения спенсер, которую по праву называют одной из самых красивых племянниц принцессы Дианы, вышла замуж за своего жениха Грега Маллетта, сообщает HELLO!

Церемония бракосочетания дочери графа Спенсера, младшего брата Дианы и бывшей модели Виктории Локвуд, с ее возлюбленным состоялась в Южной Африке, на вершине горы. недалеко от Кейптауна.

"Выйти замуж здесь так много значит. Последние 14 лет, когда мы росли здесь вместе, все наши с Грегом самые счастливые времена как пары здесь. Теперь это стало еще более особенным", – сказала она в комментарии журналу. Невеста также призналась, что ее любимый – тот человек, который заставляет ее чувствовать себя самой счастливой.

"Я мечтал увидеть, как Амелия идет к алтарю, уже 14 лет", – добавил новоиспеченный супруг, личный тренер и фитнес-гуру.

На свадьбе присутствовали члены семей с обеих сторон, в том числе сестра-близнец Амелии леди Элиза, старшая сестра леди Китти и младший брат Сэмюэл. А вот отец девушки Чарльз Спенсер церемонию пропустил. Ранее он так же проигнорировал свадьбу Китти. Тогда, как поговаривают, причиной стал возраст жениха, который существенно старше его дочери. Что помешало ему приехать в этот раз, неизвестно.

Пара обручилась 22 июля 2020 года в Clouds Estate в Стелленбоше, Южная Африка. По словам Грега, он всегда знал, что хочет жениться только на этой женщине. Грег Маллетт занимается недвижимостью, а его дядя Ник Маллет – бывший тренер национальной сборной ЮАР по регби.

"Как бы молод я ни был, когда мы встретились, я знал, что она девушка моей мечты", – подчеркнул Маллет.

Ранее Фокус писал, что Амелия и Грег устроили шикарную предсвадебную вечеринку.