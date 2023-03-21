Леди Амелия, племянница принцессы Дианы, выходит замуж в Кейптауне

30-летняя леди Амелия Спенсер начала с роскошной вечеринки у бассейна, на которой, впрочем, не было ее отца, брата леди Ди.

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Леди Амелия Спенсер, одна из знаменитых сестер Спенсер, племянница покойно принцессы Дианы и дочь ее родного брата, графа Спенсера, выходит замуж в ЮАР. Ее избранником стал ее давний бойфренд Грег Маллетт. Об этом пишет Daily Mail.

Леди Амелия начала череду свадебных торжеств с вечеринки у бассейна. А сама свадьба состоится в ЮАР. У Амелии и ее сестры Элизы особая связь с этой африканской страной. Они жили здесь с отцом, нынешним графом Спенсером, и своей матерью, моделью Викторией Айткен.

Так что для вечеринки леди Амелия и ее жених сняли шикарную виллу в Кейптауне и устроили роскошную приветственную вечеринку для гостей.

Леди Амелия Спенсер и ее жених Грег Маллетт Фото: Instagram Amelia Spencer

Амелия была в роскошном шелковом белом платье, а ее жених Грег, с которым она встречается уже 11 лет, выбрал белоснежную рубашку и синие брюки.

Фото с вечеринки пока не так много, не исключено, что права на официальные публикации леди Спенсер продала какому-нибудь глянцевому изданию, но загрузив пару сториз, ее жених написал: "Ты никогда не перестанешь меня смешить. И я никогда не перестану смотреть на тебя с благоговением".

Также снимками с вечеринки поделилась сестра Амелии, Элиза Спенсер, а вот их отца, девятого графа Спенсера, не было на снимках.

Леди Амелия Спенсер и ее жених Грег Маллетт Фото: Instagram Amelia Spencer Амелия Спенсер и Элиза Спенсер Фото: Instagram Amelia Spencer

Младший брат принцессы Дианы не присутствовал на свадьбе своей старшей дочери леди Китти с миллионером Майклом Льюисом в июле 2021 года, что вызвало слухи о разрыве между отцом семерых детей и его дочерьми от первого брака.

Вместо этого леди Китти, которая на 32 года моложе своего мужа, вели к алтарю ее брат Луи Спенсер, 29-летний виконт Олторп и сводный брат Сэмюэл Айткен, чьим отцом является бизнесмен Джонатан Айткен, второй муж их матери.

"Китти и Чарльз были очень близки, когда она росла, но их отношения становились все прохладней и окончательно они отдалились, когда он женился на своей третьей жене Карен в 2011 году", — признался источник, близкий к сестрам.

Еще один источник отметил, что графа может и не быть на свадьбе дочери, так как недавно он получил травму. Но всем будет "легче, если он не приедет".

Напомним, Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, был женат на модели Виктории Айткен с 1989 года. В этом браке родились четверо детей: Китти, Амелия, Элиза и их младший брат Луи, будущий граф Спенсер. Однако пара разошлась со скандалом. Причем Виктория обвиняла мужа в домашнем насилии, а он ее – в алкоголизме. Дети остались с матерью и жили в Кейптауне.

Тем временем, чарльз успел жениться еще два раза и в этих браках у него родились трое детей. Его последней женой стала Карен Гордон разведенная уроженка Канады. Свою младшую дочь граф назвал в честь сестры: Шарлотта Диана. Он проживают в родовом поместье Спенсеров – Олторп, где на острове посреди озера и похоронена принцесса Диана.

Его старшие дети не слишком близки с отцом, однако дружны с принцем Уильямом и принцем Гарри. Они были на их свадьбах и не исключено, что будут присутствовать и на коронации короля Карла.

Напомним, ранее Фокус писал о Луи Спенсере, одном из самых завидных женихов Великобритании, который после смерти отца унаследует титул графа.