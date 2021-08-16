"Я люблю тебя!": леди Китти Спенсер поделилась новым фото со свадьбы

Черно-белым фото племянница принцессы Дианы поздравила Доменико Дольче с днем рождения. Ему исполнилось 63 года.

Леди Китти Спенсер, которая вышла замуж 23 июля за южноафриканского бизнесмена Майкла Льюиса, продолжает делиться в своем Instagram ранее неопубликованными фото торжества и подготовки к нему. Совсем недавно она показала процесс примерки одного из пяти роскошных платье, которые для нее пошили Доменико Дольче и Стефано Габанна. Речь идет о голубом наряде, украшенном вышитыми крестиком розовыми цветами, которое невеста надевала на праздничный ужин накануне свадьбы.

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В черно-белом кадре невеста стоит перед зеркалом, а несколько мастеров дома Dolce & Gabbana наносят последние штрихи в один из образов. Рядом на вешалке видна фата от подвенечного наряда Китти.

Снимок был опубликован не просто как приятное воспоминание. Таким образом леди Спенсер поздравила Дольче Габана с днем рождения: недавно дизайнеру исполнилось 63 года.

"Поздравляем с днем рождения человека, который воплощает в жизнь мечты и воплощает в жизнь сказки! Доменико Дольче! Спасибо за еще один год дружбы: за наш смех, мозговые штурмы, ваши блестящие истории и ваше руководство. Ты всегда прав, и для меня большая честь руководствоваться твоей мудростью и видением! Я люблю тебя!", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Китти Спенсер во время примерки одного из нарядов

Как известно, Китти Спенсер является амбассадором итальянского дома моды, с которым сотрудничает не первый год. Именно Dolce & Gabbana создали для нее роскошное свадебное платье, а также наряды, в которых она блистала до и после свадьбы на торжествах, которые длились три дня.

На церемонию, которая прошла в старинном итальянском замке, собрались представители аристократии и знаменитости, однако на торжестве не было отца невесты, брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера. Через несколько дней после свадьбы он появился в Instagram, куда не заходил несколько дней, однако о свадьбе дочери он даже не упомянул.

Что же касается самой Китти, то она признавалась, какие чувства испытывала в день бракосочетания.

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