Леди Китти Спенсер рассказала, как чувствовала себя на собственной свадьбе

Племянница принцессы Дианы призналась, что подобного не испытывала никогда в жизни.

Леди Китти Спенсер даже спустя почти неделю после роскошной свадьбы продолжает публиковать посты в Instagram, посвященные этому событию. Свой новый пост 30-летняя жена 62-летнего южноафриканского миллионера Майкла Льюиса посвятила своим братьям, которые вели ее к алтарю, и описала свои чувства в этот день.

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"Самым гордым моментом в моей жизни, без сомнения, было то, что мои братья проводили меня к алтарю! Спасибо нашей семье и друзьям за самые незабываемые выходные, наполненные большей любовью, смехом и счастьем, какое я когда-либо испытывала! Мне все еще кажется, что это похоже на сон", – отметила она, снова опубликовав видео, где демонстрирует все свои пять нарядов, созданных для торжества итальянским модным домом Dolce & Gabbana, амбассадором которого является.

Как известно, на прошлых выходных племянница принцессы Дианы вышла замуж за Льюиса, с которым встречалась несколько лет. Праздник продолжался три дня, и на нем присутствовали немало знаменитостей, включая мать Илона Маска.

Однако не обошлось и без нарушения традиций. Поскольку отца Китти, Чарльза Спенсера, на торжестве не было, к алтарю ее проводили родной брат Луи Спенсер и кузен Сэмюэль Эйткен. Леди Спенсер очень близка с обоими своими братьями и даже присутствовала на праздновании 18-летия Сэмюля в начале года.

Хотя причина, по которой граф не сопровождал дочь, не была обнародована, в прошлом месяце он сообщил, что страдает от болезненной травмы плеча, ограничивающей свободу передвижения.

[ + – ] Чарльз Спенсер не прилетел на свадьбу дочери

57-летний мужчина, надеявшийся сопровождать дайверов в экспедиции, которая искала доказательства затопления "Белого корабля", предмета его бестселлера, поделился, что его врач посоветовал ему не предпринимать погружение, а также отговорил от дальних поездок.

В СМИ же предполагали, что граф не приехал на свадьбу, потому что не рад выбору дочери: зять старше его на пять лет. Кстати, журналисты обратили внимание, что во время торжеств он не появлялся в соцсетях, а когда снова "вышел в эфир", то ни словом не упомянул о дочери.

После свадебных торжеств Китти и Майкл решили остаться в Италии на медовый месяц. Пара предпочла остановиться в пятизвездочном отеле на вершине утеса в популярном районе Позитано, известном своей романтической обстановкой, бутиками и кафе.