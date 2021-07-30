Леді Кітті Спенсер розповіла, як почувалася на власному весіллі

Племінниця принцеси Діани зізналася, що подібного не відчувала ніколи в житті.

Леді Кітті Спенсер навіть через майже тиждень після розкішного весілля продовжує публікувати дописи в Instagram, присвячені цій події. Свій новий допис 30-річна дружина 62-річного південноафриканського мільйонера Майкла Льюїса присвятила своїм братам, які вели її до вівтаря, та описала свої почуття в цей день.

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"Найбільш гордим моментом у моєму житті, без сумніву, було те, що мої брати провели мене до вівтаря! Спасибі нашій родині та друзям за найнезабутніші вихідні, наповнені великою любов'ю, сміхом і щастям, яке я коли-небудь відчувала! Мені все ще здається, що це схоже на сон", — зазначила вона, знову опублікувавши відео, де демонструє всі свої п'ять нарядів, створені для торжества італійським модним будинком Dolce & Gabbana, амбасадоркою якого є.

Як відомо, на минулих вихідних племінниця принцеси Діани вийшла заміж за Льюїса, з яким зустрічалася кілька років. Свято тривало три дні, і на ньому були присутні чимало знаменитостей, враховуючи матір Ілона Маска.

Однак не обійшлося і без порушення традицій. Оскільки батька Кітті, Чарльза Спенсера, на святі не було, до вівтаря її проводили рідний брат Луї Спенсер і кузен Семюель Ейткен. Леді Спенсер дуже близька з обома своїми братами і навіть була присутня на святкуванні 18-річчя Семюеля на початку року.

Хоча причина, чому граф не супроводжував дочку, не була оприлюднена, минулого місяця він повідомив, що страждає від хворобливої травми плеча, яка обмежує свободу пересування.

[ + – ] Чарльз Спенсер не прилетів на весілля дочки

57-річний чоловік, який сподівався супроводжувати дайверів в експедиції, яка шукала докази затоплення "Білого корабля", предмета його бестселера, поділився, що його лікар порадив йому не робити занурення, а також відмовив від далеких поїздок.

У ЗМІ ж припускали, що граф не приїхав на весілля, бо не радий вибору дочки: зять старший за нього на п'ять років. До речі, журналісти звернули увагу, що під час урочистостей він не з'являвся в соцмережах, а коли знову "вийшов в ефір", то ні словом не згадав про дочку.

Після весільних торжеств Кітті та Майкл вирішили залишитися в Італії на медовий місяць. Пара вирішила зупинитися в п'ятизірковому готелі на вершині скелі в популярному районі Позітано, відомому своєю романтичною обстановкою, бутиками та кафе.