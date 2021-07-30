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Леді Кітті Спенсер розповіла, як почувалася на власному весіллі

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Кітті Спенсер, весілля, плаття, Dolce & Gabbana
Фото: Instagram/Kitty Spencer

Племінниця принцеси Діани зізналася, що подібного не відчувала ніколи в житті.

Леді Кітті Спенсер навіть через майже тиждень після розкішного весілля продовжує публікувати дописи в Instagram, присвячені цій події. Свій новий допис 30-річна дружина 62-річного південноафриканського мільйонера Майкла Льюїса присвятила своїм братам, які вели її до вівтаря, та описала свої почуття в цей день.

"Найбільш гордим моментом у моєму житті, без сумніву, було те, що мої брати провели мене до вівтаря! Спасибі нашій родині та друзям за найнезабутніші вихідні, наповнені великою любов'ю, сміхом і щастям, яке я коли-небудь відчувала! Мені все ще здається, що це схоже на сон", — зазначила вона, знову опублікувавши відео, де демонструє всі свої п'ять нарядів, створені для торжества італійським модним будинком Dolce & Gabbana, амбасадоркою якого є.

Як відомо, на минулих вихідних племінниця принцеси Діани вийшла заміж за Льюїса, з яким зустрічалася кілька років. Свято тривало три дні, і на ньому були присутні чимало знаменитостей, враховуючи матір Ілона Маска.

Однак не обійшлося і без порушення традицій. Оскільки батька Кітті, Чарльза Спенсера, на святі не було, до вівтаря її проводили рідний брат Луї Спенсер і кузен Семюель Ейткен. Леді Спенсер дуже близька з обома своїми братами і навіть була присутня на святкуванні 18-річчя Семюеля на початку року.

Хоча причина, чому граф не супроводжував дочку, не була оприлюднена, минулого місяця він повідомив, що страждає від хворобливої травми плеча, яка обмежує свободу пересування.

Чарльз Спенсер, брат принцеси Діани
Чарльз Спенсер не прилетів на весілля дочки

57-річний чоловік, який сподівався супроводжувати дайверів в експедиції, яка шукала докази затоплення "Білого корабля", предмета його бестселера, поділився, що його лікар порадив йому не робити занурення, а також відмовив від далеких поїздок.

У ЗМІ ж припускали, що граф не приїхав на весілля, бо не радий вибору дочки: зять старший за нього на п'ять років. До речі, журналісти звернули увагу, що під час урочистостей він не з'являвся в соцмережах, а коли знову "вийшов в ефір", то ні словом не згадав про дочку.

Після весільних торжеств Кітті та Майкл вирішили залишитися в Італії на медовий місяць. Пара вирішила зупинитися в п'ятизірковому готелі на вершині скелі в популярному районі Позітано, відомому своєю романтичною обстановкою, бутиками та кафе.