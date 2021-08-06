Место силы. Как выглядит семейный дом Китти Спенсер и Майкла Льюиса (видео)

Китти считает вложение в дизайн семейного дома своей лучшей инвестицией.

Племянница принцессы Дианы, леди Китти Спенсер, которая недавно вышла замуж за южноафриканского миллионера Майкла Льюиса, живет с ним в лондонском особняке за $26 млн, пишет HELLO!

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Немотря на то, что она очень редко делится подробностями или фотографиями своей семейной жизни в соцсетях, журналистам все же удалось частично рассмотреть детали интерьера роскошного жилья новоиспеченной жены миллионера.

В одном из недавних интервью Китти рассказала, что деньги, вложенные в дизайн интерьера дома, были ее самой правильной инвестицией.

"Для меня было очень важно, чтобы мой дом был домом, где я хотела бы вернуться в конце дня, и где-то, что отражало бы меня. Я полностью погрузилась в процесс, от тканей до столярных изделий. Я не могу представить, что когда-нибудь пожалею о вложении денег. Проведя большую часть 2020 года дома, я ценю пространство, которое я создала, сейчас больше, чем когда-либо", – отметила она.

[ + – ] Китти Спенсер в гостиной

Судя по видео, на котором Кити выступила в поддержку движения против торговли людьми, записанному в гостиной, в этой комнате поклеены обои с золотым принтом в стиле барокко, белая крышка радиатора и зелено-бело-синяя роспись на стене. Также есть комплект штор из кремовых, золотых и розовых оттенков. На другой записи, сделанной в комнате, была запечатлена мебель с яркими узорами, включая диван с геометрическим принтом, кресло в стиле барокко и обои с цветочным рисунком.

[ + – ] Одна из комнат семейного дома Китти Спенсер

В ванной комнате Китти установлена ​​раковина из белого мрамора, стены кремового цвета с замысловатыми картинами из золота. Также на кадрах видно большое окно и картина с изображением собаки.

Китти показала ванную комнату и под другим углом, когда продемонстрировала свои новые украшения Bvlgari. На видео попали сверкающая серебряная люстра, дверь из матового стекла, а также стены, облицованные белым мрамором.

[ + – ] Так выглядит ванная комната

Подписчики леди Спенсер могли увидеть и ее кухню на одном из опубликованных видео, где она что-то готовит. В комнате заметны столешницы и стены из серого мрамора, а также деревянные шкафы с серебряными ручками.

[ + – ] Жена Майла Льюиса "засветила" и кухню

Напомним, на своей свадьбе Китти сменила пять роскошных платьев, созданных для нее модным домом Dolce & Gabbana. На свадьбе были представители высшего общества, однако не присутствовал отец невесты, Чарльз Спенсер, который, к тому же, на несколько дней "выпал" из соцсетей, а когда появился там снова, ни словом не обмолвился о свадьбе дочери.