Місце сили. Який вигляд має сімейний будинок Кітті Спенсер і Майкла Льюїса (відео)

Кітті вважає вкладення в дизайн сімейного будинку своєю найкращою інвестицією.

Племінниця принцеси Діани, леді Кітті Спенсер, яка нещодавно вийшла заміж за південноафриканського мільйонера Майкла Льюїса, живе з ним у лондонському маєтку за $ 26 млн, пише HELLO!

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Не дивлячись на те, що вона дуже рідко ділиться подробицями або фотографіями свого сімейного життя в соцмережах, журналістам все ж вдалося частково розглянути деталі інтер'єру розкішного житла новоспеченої дружини мільйонера.

В одному з недавніх інтерв'ю Кітті розповіла, що гроші, вкладені в дизайн інтер'єру будинку, були її найбільш правильною інвестицією.

"Для мене було дуже важливо, щоб мій будинок був будинком, куди я хотіла б повернутися в кінці дня, і тим, що відображало б мене. Я повністю занурилася в процес, від тканин до столярних виробів. Я не можу уявити, що коли-небудь пошкодую про вкладення грошей. Провівши більшу частину 2020 року вдома, я ціную простір, який я створила, зараз більше, ніж будь-коли", — зазначила вона.

[ + – ] Кітті Спенсер у вітальні

Судячи з відео, на якому Кіті виступила на підтримку руху проти торгівлі людьми, записаному в вітальні, в цій кімнаті поклеєні шпалери з золотим принтом у стилі бароко, біла кришка радіатора та зелено-біло-синій розпис на стіні. Також є комплект штор із кремових, золотих і рожевих відтінків. На іншому записі, зробленому в кімнаті, були сфотографовані меблі з яскравими візерунками, включаючи диван із геометричним принтом, крісло в стилі бароко та шпалери з квітковим малюнком.

[ + – ] Одна з кімнат сімейного будинку Кітті Спенсер

У ванній кімнаті Кітті встановлена ​​раковина з білого мармуру, стіни кремового кольору з хитромудрими картинами із золота. Також на кадрах видно велике вікно та картина з зображенням собаки.

Кітті показала ванну кімнату й під іншим кутом, коли продемонструвала свої нові прикраси Bvlgari. На відео потрапили блискуча срібна люстра, двері з матового скла, а також стіни, облицьовані білим мармуром.

[ + – ] Такий вигляд має ванна кімната

Підписники леді Спенсер могли побачити і її кухню на одному з опублікованих відео, де вона щось готує. У кімнаті помітні стільниці та стіни з сірого мармуру, а також дерев'яні шафи зі срібними ручками.

[ + – ] Дружина Майла Льюїса "засвітила" й кухню

Нагадаємо, на своєму весіллі Кітті змінила п'ять розкішних суконь, створених для неї модним будинком Dolce & Gabbana. На весіллі були представники вищого суспільства, проте не був присутній батько нареченої, Чарльз Спенсер, який, до того ж, на кілька днів "випав" із соцмереж, а коли з'явився там знову, ні словом не обмовився про весілля дочки.