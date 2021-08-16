"Я люблю тебе! ": Леді Кітті Спенсер поділилася новим фото з весілля

Чорно-білим фото племінниця принцеси Діани привітала Доменіко Дольче з днем народження. Йому виповнилося 63 роки.

Леді Кітті Спенсер, яка вийшла заміж 23 липня за південноафриканського бізнесмена Майкла Льюїса, продовжує ділитися у своєму Instagram раніше неопублікованими фото свята та підготовки до нього. Зовсім недавно вона показала процес примірки однієї з п'яти розкішних суконь, які для неї пошили Доменіко Дольче та Стефано Габанна. Йдеться про блакитне вбрання, прикрашене вишитими хрестиком рожевими квітами, яке наречена одягала на святкову вечерю напередодні весілля.

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У чорно-білому кадрі наречена стоїть перед дзеркалом, а кілька майстрів будинку Dolce & Gabbana вносять останні штрихи в один із образів. Поруч на вішалці видно фату від весільного вбрання Кітті.

Знімок був опублікований не просто як приємний спогад. Таким чином леді Спенсер привітала Дольче Габана з днем народження: нещодавно дизайнеру виповнилося 63 роки.

"Вітаємо з днем народження людину, яка втілює в життя мрії і втілює в життя казки! Доменіко Дольче! Дякую за ще один рік дружби: за наш сміх, мозкові штурми, твої блискучі історії і твоє керівництво. Ти завжди правий, і для мене велика честь керуватися твоєю мудрістю і баченням! Я люблю тебе!" — йдеться в підписі до знімка.

[ + – ] Кітті Спенсер під час примірки одного з нарядів

Як відомо, Кітті Спенсер є амбассадоркою італійського будинку моди, з яким співпрацює не перший рік. Саме Dolce & Gabbana створили для неї розкішну весільну сукню, а також наряди, у яких вона сяяла до та після весілля на урочистостях, які тривали три дні.

На церемонію, яка пройшла в старовинному італійському замку, зібралися представники аристократії та знаменитості, однак на торжестві не було батька нареченої, брата принцеси Діани Чарльза Спенсера. Через кілька днів після весілля він з'явився в Instagram, куди не заходив кілька днів, однак про весілля дочки він навіть не згадав.

Що ж стосується самої Кітті, то вона зізнавалася, які почуття відчувала в день одруження.

Пізніше в мережі з'явилися знімки розкішного маєтку в Лондоні за $ 26 млн, у якому живуть молодята.