Леді Амелія, племінниця принцеси Діани, виходить заміж у Кейптауні

30-річна леді Амелія Спенсер розпочала з розкішної вечірки біля басейну, де, втім, не було її батька, брата леді Ді.

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Леді Амелія Спенсер, одна зі знаменитих сестер Спенсер, племінниця спокійно принцеси Діани та дочка її рідного брата, графа Спенсера, виходить заміж у ПАР. Її обранцем став давній бойфренд Грег Маллетт. Про це пише Daily Mail.

Леді Амелія розпочала низку весільних урочистостей із вечірки біля басейну. А саме весілля відбудеться в ПАР. У Амелії та її сестри Елізи особливий зв'язок із цією африканською країною. Вони жили тут із батьком, нинішнім графом Спенсером, і своєю матір'ю, моделлю Вікторією Айткен.

Так що для вечірки леді Амелія та її наречений зняли шикарну віллу в Кейптауні й влаштували розкішну вітальну вечірку для гостей.

Леді Амелія Спенсер і її наречений Грег Маллетт Фото: Instagram Amelia Spencer

Амелія була в розкішній шовковій білій сукні, а її наречений Грег, із яким вона зустрічається вже 11 років, вибрав білу сорочку та сині штани.

Фото з вечірки поки що не так багато, не виключено, що права на офіційні публікації леді Спенсер продала якомусь глянцевому виданню, але, завантаживши пару сторіз, її наречений написав: "Ти ніколи не перестанеш мене смішити. І я ніколи не перестану дивитися на тебе з благоговінням".

Також знімками з вечірки поділилася сестра Амелії, Еліза Спенсер, а ось їхнього батька, дев'ятого графа Спенсера, не було на знімках.

Леді Амелія Спенсер і її наречений Грег Маллетт Фото: Instagram Amelia Spencer Амелія Спенсер і Еліза Спенсер Фото: Instagram Amelia Spencer

Молодший брат принцеси Діани не був присутній на весіллі своєї старшої дочки леді Кітті з мільйонером Майклом Льюїсом у липні 2021 року, що викликало чутки про розрив між батьком сімох дітей і його дочками від першого шлюбу.

Натомість леді Кітті, яка на 32 роки молодша за свого чоловіка, вели до вівтаря її брат Луї Спенсер, 29-річний віконт Олторп, і зведений брат Семюел Айткен, батьком якого є бізнесмен Джонатан Айткен, другий чоловік їхньої матері.

"Кітті й Чарльз були дуже близькі, коли вона росла, але їхні стосунки ставали все прохолоднішими, й остаточно вони віддалилися, коли він одружився зі своєю третьою дружиною Карен у 2011 році", — зізналося джерело, близьке до сестер.

Ще одне джерело відзначило, що графа могло не бути на весіллі доньки, оскільки нещодавно він отримав травму. Але всім буде "легше, якщо він не приїде".

Нагадаємо, Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани, був одружений із моделлю Вікторією Айткен із 1989 року. У цьому шлюбі народилося четверо дітей: Кітті, Амелія, Еліза та їхній молодший брат Луї, майбутній граф Спенсер. Однак пара розійшлася зі скандалом. До того ж Вікторія звинувачувала чоловіка в домашньому насильстві, а він її — в алкоголізмі. Діти залишилися з матір'ю та мешкали в Кейптауні.

Водночас Чарльз встиг одружитися ще двічі, і в цих шлюбах у нього народилося троє дітей. Його останньою дружиною стала Карен Гордон, розлучена уродженка Канади. Свою молодшу дочку граф назвав на честь сестри — Шарлотта Діана. Він проживають у родовому маєтку Спенсерів — Олторп, де на острові посеред озера й похована принцеса Діана.

Його старші діти не дуже близькі з батьком, проте дружні з принцом Вільямом і принцом Гаррі. Вони були на їхньому весіллі та не виключено, що будуть присутні й на коронації короля Карла.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Луї Спенсера, одного з найзавидніших наречених Великобританії, який після смерті батька успадкує титул графа.