Леді Кітті Спенсер вбрала маленьку доньку в стилі принцеси Шарлотти (фото)

Племінниця принцеси Діани поїхала з дочкою в Монако, щоб показати їй новорічну казку.

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Племінниця покійної принцеси Діани, 33-річна леді Кітті Спенсер, яка торік стала мамою дівчинки Афіни, напередодні Різдва вирішила показати своїй дочці яскраві фарби прийдешнього свята. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки, зроблені в Монако. На фото вона показала різдвяну ялинку, вогні святкового міста і свою дочку, яка дивиться на всю цю красу.

Дівчинка одягнена в пальто і туфельки темно-вишневого кольору, а образ завершують білі колготки. Точно такий самий колір верхнього одягу для своєї доньки вибирає принцеса Уельська Кейт Міддлтон. У різні роки принцеса Шарлотта з'являлася на публіці в бордовому пальті, і востаннє дівчинку бачили в ньому на концерті різдвяних гімнів.

Дочка леді Кітті Спенсер у бордовому Фото: kitty.spencer Принцеса Шарлотта, яка любить цей колір Фото: Getty Images

Обличчя Афіни леді Кітті показувати не стала, оберігаючи дитину від допитливих очей, тому малятко сфотографоване зі спини.

"Найчудовіша пора року стає ще більш чарівною, якщо поглянути на неї очима Афіни", — підписала вона свою публікацію.

Вагітність і народження дочки леді Спенсер довго тримала в секреті. Уперше про новий статус вона повідомила в День матері, показавши дитину. На той момент дитині було вже кілька місяців.

"Бути твоєю мамою — радість усього мого життя, малятко. Люблю тебе беззастережно", — написала Кітті в соцмережі, не уточнюючи ні стать, ні ім'я, ні дату народження дитини. Це зізнання стало справжньою інформаційною бомбою і викликало ажіотаж серед її шанувальників, які кинулися вітати модель.

Ім'я доньки Кітті озвучила наприкінці червня цього року.

Раніше Фокус писав, що племінниця принцеси Діани з'явилася на вечірці в золотій сукні.