Племінниця принцеси Діани з'явилася на вечірці в золотій сукні (фото)

На захід леді Кітті Спенсер традиційно прийшла без свого 65-річного чоловіка.

33-річна леді Кітті Спенсер, племінниця покійної принцеси Діани, відвідала церемонію вручення премії Fashion Awards, організовану Британською радою моди, і на червоній доріжці постала в дуже елегантному образі. Знімки із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

Кітті позувала фотографам у бальній сукні без бретелей золотистого кольору, що вирізнялася чорною оксамитовою стрічкою, яка підкреслювала талію, і прикріпленою до одягу квітковою брошкою. Вбрання прикрашала фактурна деталь, схожа на фольгу, а його поділ трохи волочився по підлозі.

Модель зібрала своє розкішне світле волосся в гладкий пучок з проділом посередині.

Із прикрас леді Спенсер вибрала діамантові сережки-підвіски з 18-каратного білого золота і діамантів від De Beers Jewellers. Матові, витончені сережки ідеально поєднувалися з інкрустованим діамантами браслетом, який Кітті одягла на зап'ястя. Блискучий аксесуар — браслет "Phenomena Glacier" з 18-каратного білого золота з діамантами, — також від De Beers Jewellers.

Що стосується макіяжу, то вона зберегла природний і сяючий колір обличчя за допомогою блискучих бронзових очей у поєднанні з тонкою чорною підводкою для очей. Шикарний образ доповнювали персикові рум'яна і нюдова глянцева помада.

Наприкінці весни Кітті Спенсер, дружина мультимільйонера з Південної Африки, вперше розповіла про те, що стала матір'ю. Вона народила своєму чоловікові Майклу Льюїсу доньку Афіну. Вагітність і появу дитини світська левиця, яка тримає своє сімейне життя в секреті, приховувала дуже довго.

Раніше Фокус писав, що племінниця принцеси Діани показала деталі весілля через рік після церемонії.