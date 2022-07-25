Племінниця принцеси Діани показала деталі весілля за рік після церемонії (відео)

На відео зображені дуже особисті моменти стосунків між леді Кітті та її чоловіком Майклом Льюїсом, який старший за неї на 32 роки.

Через рік після розкішного весілля у Римі 31-річна племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер поділилася з підписниками в Instagram кадрами церемонії одруження та залаштунків святкування. Аристократка і модель вийшла заміж за 63-річного мультимільйонера південноафриканського походження Майкла Льюїса, а свято відбулося на віллі Альдобрандіні у Фраскаті, приголомшливому заміському особняку з видом на Рим.

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Святкування розтяглося на чотири дні, і на ньому були присутні близькі друзі пари, включаючи попзірку Піксі Лотт та маркізу Бата. За оцінками експертів, сам день весілля коштував понад мільйон фунтів стерлінгів.

Фотографії, опубліковані на той час, показали, серед іншого, гардероб нареченої: зшиті на замовлення сукні Dolce & Gabbana, однак у новому відео леді Кітті розкрила деталі. У хвилинному ролику зображена сама церемонія, елегантний прийом та ефектний феєрверк. Найцікавішим є те, що в ньому також показані відверті моменти між леді Кітті та її непублічним чоловіком. Пара сяє, коли вони йдуть пліч-о-пліч по проходу і знаходять час, щоб побути разом у тиші далеко від своїх гостей.

Відео починається з кадрів, на яких леді Кітті та Льюїс готуються у різних кімнатах особняка 17 століття. Наречена, глобальна представниця бренду Dolce & Gabbana, була чудова у своєму розкішному весільному вбранні. На створення мереживного плаття у вікторіанському стилі з високим коміром, жіночними пишними рукавами та завуженою талією підрозділ Dolce & Gabbana Alta Moda витратив близько шести місяців на своїй вишивальній фабриці та в міланському ательє.

Леді Кітті супроводжували сходами вілли у двір її брати Луї, віконт Олторп, і Семюел Ейткен, але, як випливає з запису, вона йшла по проходу одна. Пара обмінялася клятвами між квітковими арками.

Відео закінчується кадром, на якому Льюїс стоїть, обійнявши свою молоду дружину, а вона ніжно схиляє йому голову на плече.

На кадрах можна побачити маму нареченої Вікторію Ейткен, першу дружину Чарльза, графа Спенсера, а також брата Кітті Луї.

Ролик створено провідним італійським весільним відеографом Марко Капуто.

"Я бачив, як їхня любов укорінялася, а потім зростала і зміцнювалася з усім щастям, хвилюванням і періодичною боротьбою, які супроводжують її. Я бачив ніжність і рішучість у них обох, і для дбайливого спостерігача, яким я був, я наповнився радістю, побачивши друга, який уже займав таке важливе місце в моєму серці, і того, хто так легко завоював його, зробивши один одного щасливішим за багатьох людей. Щоб не просто засвідчити цей союз, відчути його якось, що сильніший за закони Божі, сильніший за закони людей" — каже голос за кадром.

Леді Кітті та Майкл Льюїс оприлюднили свої стосунки у 2019 році і вперше були помічені разом на прогулянці у Нью-Йорку. Батько трьох дітей, який на п'ять років старший за батька дівчини, зробив пропозицію моделі незадовго до Різдва 2019 року. Чарльз Спенсер був не в захваті від вибору дочки і не був на весіллі, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

На відміну від своєї дружини-моделі блакитної крові Льюїс вважає за краще триматися якомога далі від сторонніх очей та соціальних мереж.