Племянница принцессы Дианы показала детали свадьбы через год после церемонии (видео)

В видео запечатлены очень личные моменты отношений между леди Китти и ее мужем Майклом Льюисом, который старше ее на 32 года.

Спустя год после роскошной свадьбы в Риме 31-летняя племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер поделилась с подписчиками в Instagram кадрами церемонии бракосочетания и закулисья празднования. Аристократка и модель вышла замуж за 63-летнего мультимиллионера южноафриканского происхождения Майкла Льюиса, а торжество состоялось на вилле Альдобрандини во Фраскати, потрясающем загородном особняке с видом на Рим.

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Празднование растянулось на четыре дня, и на нем присутствовали близкие друзья пары, включая поп-звезду Пикси Лотт и маркизу Бата. По оценкам экспертов, сам день свадьбы стоил более миллиона фунтов стерлингов.

Фотографии, опубликованные в то время, показали, среди прочего, гардероб невесты: сшитые на заказ платья Dolce & Gabbana, однако в новом видео леди Китти раскрыла детали. В минутном ролике запечатлена сама церемония, элегантный прием и эффектный фейерверк. Наиболее интригующе то, что в нем также показаны откровенные моменты между леди Китти и ее непубличным мужем. Пара сияет, когда они идут рука об руку по проходу и находят время, чтобы побыть вместе в тишине вдали от своих гостей.

Видео начинается с кадров, на которых леди Китти и Льюис готовятся в разных комнатах особняка 17 века. Невеста, глобальный представитель бренда Dolce & Gabbana, была великолепна в своем роскошном свадебном наряде. На создание кружевного платья в викторианском стиле с высоким воротником, женственными пышными рукавами и зауженной талией подразделение Dolce & Gabbana Alta Moda потратило около шести месяцев на своей вышивальной фабрике и в миланском ателье.

Леди Китти сопровождали по ступенькам виллы во двор ее братья Луи, виконт Олторп, и Сэмюэл Эйткен, но, как следует из записи, она шла по проходу одна. Пара обменялась клятвами между цветочными арками.

Видео заканчивается кадром, на котором Льюис стоит, обняв свою молодую жену, а она нежно склоняет голову ему на плечо.

На кадрах можно увидеть маму невесты Викторию Эйткен, первую жену Чарльза, графа Спенсера, а также брата Китти Луи.

Ролик создан ведущим итальянским свадебным видеографом Марко Капуто.

"Я видел, как их любовь укоренялась, а затем росла и укреплялась со всем счастьем, волнением и периодической борьбой, которые сопровождают ее. Я видел нежность и решимость в них обоих, и для заботливого наблюдателя, которым я был, я наполнился радостью, увидев друга, который уже занимал такое важное место в моем сердце, и того, кто так легко завоевал его, сделав друг друга счастливее многих людей. Чтобы не просто засвидетельствовать этот союз, ощутить его чем-то, что сильнее законов Божьих, сильнее законов человеческих", – говорит голос за кдаром.

Леди Китти и Майкл Льюис обнародовали свои отношения в 2019 году и впервые были замечены вместе на прогулке в Нью-Йорке. Отец троих детей, который на пять лет старше отца девушки, сделал предложение модели незадолго до Рождества 2019 года. Чарльз Спенсер был не в восторге от выбора дочери и не присутствовал на свадьбе, сославшись на проблемы со здоровьем.

В отличие от своей жены-модели голубых кровей Льюис предпочитает держаться подальше от посторонних глаз и социальных сетей.