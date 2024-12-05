Племянница принцессы Дианы появилась на вечеринке в золотом платье (фото)

На мероприятие леди Китти Спенсер традиционно пришла без своего 65-летнего мужа.

33-летняя леди Китти Спенсер, племянница покойной принцессы Дианы, посетила церемонию вручения премии Fashion Awards, организованную Британском советом моды, и на красной дорожке предстала в очень элегантном образе. Снимки с мероприятия она опубликовала на своей странице в соцсети.

Китти позировала фотографам в бальном платье без бретелек золотистого цвета, которое отличалось черной бархатной лентой, подчеркивающей талию и прикрепленной к одежде цветочной брошью. Наряд украшала фактурная деталь, похожая на фольгу, а его подол немного волочился по полу.

Модель уложила свои роскошные светлые локоны в гладкий пучок с пробором посередине.

Из украшений леди Спенсер выбрала бриллиантовые серьги-подвески из 18-каратного белого золота и бриллиантов от De Beers Jewellers. Матовые, изящные серьги идеально сочетались с инкрустированным бриллиантами браслетом, который Китти надела на запястье. Блестящий аксессуар — браслет "Phenomena Glacier" из 18-каратного белого золота с бриллиантами, – также от De Beers Jewellers.

Что касается макияжа, то она сохранила естественный и сияющий цвет лица с помощью блестящих бронзовых глаз в сочетании с тонкой черной подводкой для глаз. Шикарный образ дополняли персиковые румяна и нюдовая глянцевая помада.

В конце весны Китти Спенсер, жена мультимиллионера из Южной Африки, впервые рассказала о том, что стала матерью. Она родила своему мужу Майклу Льюису дочь Афину. Беременность и появление ребенка светская львица, которая держит свою семейную жизнь в секрете, скрывала очень долго.

Ранее Фокус писал, что племянница принцессы Дианы показала детали свадьбы через год после церемонии.