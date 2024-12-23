Леди Китти Спенсер нарядила маленькую дочь в стиле принцессы Шарлотты (фото)

Племянница принцессы Дианы поехала с дочерью в Монако, чтобы показать ей новогоднюю сказку.

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Племянница покойной принцессы Дианы, 33-летняя леди Китти Спенсер, которая в прошлом году стала мамой девочки Афины, в преддверии Рождества решила показать своей дочери яркие краски грядущего праздника. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, сделанные в Монако. На фото она показала рождественскую елку, огни праздничного города и свою дочь, которая смотрит на всю эту красоту.

Девочка одета в пальто и туфельки темно-вишневого цвета, а образ завершают белые колготки. Точно такой же цвет верхней одежды для своей дочери выбирает принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. В разные годы принцесса Шарлотта появлялась на публике в бордовом пальто, и последний раз девочку видели в нем на концерте рождественских гимнов.

Дочь леди Китти Спенсер в бордовом Фото: kitty.spencer Принцесса Шарлотта, которая любит этот цвет Фото: Getty Images

Лицо Афины леди Китти показывать не стала, оберегая ребенка от любопытных глаз, поэтому малышка сфотографирована со спины.

"Самое чудесное время года становится еще более волшебным, если взглянуть на него глазами Афины", – подписала она свою публикацию.

Беременность и рождение дочери леди Спенсер долго держала в секрете. Впервые о новом статусе она сообщила в День матери, показав малышку. На тот момент ребенку было уже несколько месяцев.

"Быть ​​твоей мамой – радость всей моей жизни, малышка. Люблю тебя безоговорочно", – написала Китти в соцсети, не уточняя ни пол, ни имя, ни дату рождения ребенка. Это признание стало настоящей информационной бомбой и вызвало ажиотаж среди ее поклонников, которые бросились поздравлять модель.

Имя дочери Китти озвучила в конце июня этого года.

Ранее Фокус писал, что племянница принцессы Дианы появилась на вечеринке в золотом платье.