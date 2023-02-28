Племінниця принцеси Діани показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом (фото)

Еліза Спенсер та Ченнінг Міллер святкують сьому річницю своїх романтичних стосунків.

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30-річна леді Еліза Спенсер поділилася рідкісними знімками зі своїм бойфрендом. Фото племінниця принцеси Діани опублікувала в Instagram.

Модель та громадська діячка привітала свого коханого Ченнінга Міллера із сьомою річницею їхніх стосунків.

"З ювілеєм, моя крихітко 🤍 7 років, як я люблю тебе, як мені пощастило 🥰❤️ Я назавжди вдячна за твою нескінченну любов і підтримку в усьому цьому❤️ мій найкращий друг назавжди і завжди @channingmillerd 🤍🤍🤍", — підписала карусель фото Еліза Спенсер.

[ + – ] Еліза Спенсер показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом

Тим часом Ченніг Міллер також поділився романтичним кадром зі своєю обраницею та привітав її зі святковим днем.

"7 років чистого щастя, любові та пригод.❤️ з ювілеєм, мій ангеле, дякую тобі за те, що ти мій найбільший шанувальник і найбільше натхнення. Я люблю тебе більше, ніж можна описати словами ❤️❤️❤️ @elizavspencer", — прокоментував фото бойфренд племінниці принцеси Діани.

[ + – ] Еліза Спенсер з бойфрендом

Ченнінг Міллер — менеджер з маркетингу. Відомо, що він навчався у тій же школі, що й молодший брат леді Елізи Спенсер, 28-річний Луї.

Нагадаємо, племінниці принцеси Діани дефілювали під час Лондонського тижня моди.

Також Фокус писав про весілля іншої племінниці принцеси Діани Кітті Спенсер.