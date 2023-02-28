Племінниця принцеси Діани показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом (фото)
Еліза Спенсер та Ченнінг Міллер святкують сьому річницю своїх романтичних стосунків.
30-річна леді Еліза Спенсер поділилася рідкісними знімками зі своїм бойфрендом. Фото племінниця принцеси Діани опублікувала в Instagram.
Модель та громадська діячка привітала свого коханого Ченнінга Міллера із сьомою річницею їхніх стосунків.
"З ювілеєм, моя крихітко 🤍 7 років, як я люблю тебе, як мені пощастило 🥰❤️ Я назавжди вдячна за твою нескінченну любов і підтримку в усьому цьому❤️ мій найкращий друг назавжди і завжди @channingmillerd 🤍🤍🤍", — підписала карусель фото Еліза Спенсер.
Тим часом Ченніг Міллер також поділився романтичним кадром зі своєю обраницею та привітав її зі святковим днем.
"7 років чистого щастя, любові та пригод.❤️ з ювілеєм, мій ангеле, дякую тобі за те, що ти мій найбільший шанувальник і найбільше натхнення. Я люблю тебе більше, ніж можна описати словами ❤️❤️❤️ @elizavspencer", — прокоментував фото бойфренд племінниці принцеси Діани.
Ченнінг Міллер — менеджер з маркетингу. Відомо, що він навчався у тій же школі, що й молодший брат леді Елізи Спенсер, 28-річний Луї.
Нагадаємо, племінниці принцеси Діани дефілювали під час Лондонського тижня моди.
Також Фокус писав про весілля іншої племінниці принцеси Діани Кітті Спенсер.