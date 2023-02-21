Племінниці принцеси Діани дефілювали на Лондонському тижні моди (фото)

Сестри-близнючки продемонстрували нову колекцію бренду молодого британського дизайнера.

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Племінниці принцеси Діани дебютували на показі молодого британського дизайнера. Знімками та відео вони діляться у своїх соцмережах.

У Dartmouth House свою колекцію сезону осінь-зима 2023 у рамках Лондонського тижня моди представив дизайнер Josh Birch Jones, наймолодший член Британської ради моди.

Участь у показі взяли племінниці принцеси Діани — леді Амелія та Еліза Спенсер.

"Абсолютна честь виступати за найпрекраснішого й найталановитішого @joshbirchjonesofficial Вітаємо з прекрасним шоу xxx #lfw", — прокоментувала свою участь у шоу Еліза Спенсер, яка продемонструвала в рамках показу розкішну чорну сукню з дорогоцінним камінням.

[ + – ] Еліза Спенсер

Тим часом Амелія Спенсер пройшлася по подіуму у смарагдовій сукні на одне плече.

"Для мене велика честь виступати за неймовірно талановитого @joshbirchjonesofficial 💚 вітаємо, ти неймовірний 💫 #lfw", — зазначила племінниця принцеси Діани.

[ + – ] Амелія Спенсер

30-річні сестри-близнючки часто виходять разом у світ та час від часу беруть участь у модних показах.

Нагадаємо, племінниці принцеси Діани викликали фурор на Каннському кінофестивалі-2022.

Також Фокус писав про вихід на публіку Елізи та Амелії Спенсер під час відкриття елітного готелю в Дубаї та виступу Бейонсе.