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Стиль жизни

Племянницы принцессы Дианы дефилировали на Лондонской неделе моды (фото)

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Фото: Getty Images | Племянницы принцессы Дианы

Сестры-близнецы продемонстрировали новую коллекцию бренда молодого британского дизайнера.

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Племянницы принцессы Дианы дебютировали на показе молодого британского дизайнера. Снимками и видео они делятся в своих соцсетях.

В Dartmouth House свою коллекцию сезона осень-зима 2023 года в рамках Лондонской недели моды представил дизайнер Josh Birch Jones, самый молодой член Британского совета моды.

Участие в показе приняли племянницы принцессы Дианы — леди Амелия и Элиза Спенсер.

"Абсолютная честь выступать за самого прекрасного и талантливого @joshbirchjonesofficial Поздравляем с прекрасным шоу xxx #lfw", — прокомментировала свое участие в шоу Элиза Спенсер, продемонстрировавшая в рамках показа роскошное черное платье с драгоценными камнями.

Элиза Спенсер

Тем временем Амелия Спенсер прошлась по подиуму в изумрудном платье на одно плечо.

"Для меня большая честь выступать за невероятно талантливого @joshbirchjonesofficial 💚 поздравляем, ты невероятный 💫 #lfw", — отметила племянница принцессы Дианы.

Амелия Спенсер

30-летние сестры-близнецы часто выходят вместе в свет и время от времени участвуют в модных показах.

Напомним, племянницы принцессы Дианы произвели фурор на Каннском кинофестивале-2022.

Также Фокус писал о выходе на публику Элизы и Амелии Спенсер во время открытия элитной гостиницы в Дубае и выступления Бейонсе.