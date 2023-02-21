Племянницы принцессы Дианы дефилировали на Лондонской неделе моды (фото)
Сестры-близнецы продемонстрировали новую коллекцию бренда молодого британского дизайнера.
Племянницы принцессы Дианы дебютировали на показе молодого британского дизайнера. Снимками и видео они делятся в своих соцсетях.
В Dartmouth House свою коллекцию сезона осень-зима 2023 года в рамках Лондонской недели моды представил дизайнер Josh Birch Jones, самый молодой член Британского совета моды.
Участие в показе приняли племянницы принцессы Дианы — леди Амелия и Элиза Спенсер.
"Абсолютная честь выступать за самого прекрасного и талантливого @joshbirchjonesofficial Поздравляем с прекрасным шоу xxx #lfw", — прокомментировала свое участие в шоу Элиза Спенсер, продемонстрировавшая в рамках показа роскошное черное платье с драгоценными камнями.
Тем временем Амелия Спенсер прошлась по подиуму в изумрудном платье на одно плечо.
"Для меня большая честь выступать за невероятно талантливого @joshbirchjonesofficial 💚 поздравляем, ты невероятный 💫 #lfw", — отметила племянница принцессы Дианы.
30-летние сестры-близнецы часто выходят вместе в свет и время от времени участвуют в модных показах.
Напомним, племянницы принцессы Дианы произвели фурор на Каннском кинофестивале-2022.
Также Фокус писал о выходе на публику Элизы и Амелии Спенсер во время открытия элитной гостиницы в Дубае и выступления Бейонсе.