Племянницы принцессы Дианы в эффектных нарядах посетили выступление Бейонсе

На открытие нового отеля в Дубае слетелись звезды и аристократы.

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Вчера, 21 января, в Дубае состоялось открытие шикарного отеля Atlantis The Royal. На мероприятии появились британские аристократки, племянницы принцессы Дианы леди Элиза и леди Амелия Спенсер. Об этом пишет Express.

Отмечается, что девушек сопровождали элегантные кавалеры — Грег Маллетт и Майкл Льюис. Мужчины для мероприятия выбрали классические смокинги с жилетами и положенные к ним по такому случаю лаковые туфли.

[ + – ] Леди Элиза и леди Амелия Спенсер Фото: Getty Images

Леди Амелия Спенсер надела на светское мероприятие весьма открытое платье из серебрянкой ткани с плиссировкой от Alberta Ferretti.

А леди Элиза Спенсер блистала в лимонно-желтом платье от Zimmermann с оборками и асимметричным подолом с небольшим шлейфом. Платье полностью открывало стройные ноги Элизы и позволяло продемонстрировать розовые босоножки Michael Kors, которые девушка сочетала с розовой сумкой из кожи питона от Versace.

[ + – ] Леди Элиза и леди Амелия Спенсер Фото: Getty Images

Напомним, после длительного перерыва в концертной деятельности 41-летняя певица Бейонсе отыграла грандиозный 70-минутный мини-концерт в Дубае на открытии Atlantis The Royal — одного из самых дорогих и роскошных новых отелей.