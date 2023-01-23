Племінниці принцеси Діани в ефектному вбранні відвідали виступ Бейонсе

На відкриття нового готелю у Дубаї злетілися зірки й аристократи.

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Позавчора, 21 січня, у Дубаї відбулося відкриття розкішного готелю Atlantis The Royal. На заході з'явилися британські аристократки, племінниці принцеси Діани леді Еліза та леді Амелія Спенсер. Про це пише Express.

Зазначається, що дівчат супроводжували елегантні кавалери — Грег Маллетт та Майкл Льюїс. Чоловіки для заходу вибрали класичні смокінги із жилетами і лакові туфлі, що підходять до них для такої нагоди.

[ + – ] Леді Еліза та леді Амелія Спенсер Фото: Getty Images

Леді Амелія Спенсер одягла на світський захід дуже відкриту сукню зі сріблястої тканини з плісируванням від Alberta Ferretti.

А леді Еліза Спенсер виблискувала в лимонно-жовтій сукні від Zimmermann із воланами та асиметричним подолом із невеликим шлейфом. Сукня повністю відкривала стрункі ноги Елізи та дозволяла продемонструвати рожеві босоніжки Michael Kors, які дівчина поєднувала з рожевою сумкою зі шкіри пітона від Versace.

[ + – ] Леді Еліза та леді Амелія Спенсер Фото: Getty Images

Нагадаємо, після тривалої перерви у концертній діяльності 41-річна співачка Бейонсе відіграла грандіозний 70-хвилинний мініконцерт у Дубаї на відкритті Atlantis The Royal — одного з найдорожчих і найрозкішніших нових готелів.