Експерт пояснив, чому Кітті Спенсер не одягла фамільну тіару Спенсерів на весілля

Раніше в цій тіарі з'являлася на своєму весіллі її знаменита тітка — принцеса Діана.

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31-річна леді Кітті Спенсер вийшла заміж за 63-річного Майкла Льюїса в Італії минулого року. Її приголомшливе весілля стало найобговорюванішою світською подією 2021 року. Вона кілька разів змінювала розкішні вбрання від Dolce & Gabbana, а її весільна сукня стала справжньою сенсацією. Але її не доповнювала родинна тіара Спенсерів, що викликало питання. Про це пише Daily Mail.

Усі наряди Кітті Спенсер оцінювалися в більш ніж 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Проте точна вартість її білої мереживної весільної сукні у вікторіанському стилі невідома.

На весіллі не було її батька, брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера, тож до вівтаря її вели брати. І вона не одягла родинну тіару, яку колись обрала для свого весілля Діана та яку одягали всі жінки в роді Спенсерів на свої весілля.

[ + – ] Принцеса Діана в тіарі Спенсерів Фото: Getty Images

Але експерти вважають, що причина була дуже прозаїчна — просто тіара не пасувала під весільний образ Кітті.

Модний і ювелірний експерт Джеймс Костянтину вважає, що Кітті відмовилася від ідеї надіти тіару, бо вона хотіла поєднати свою любов до Італії зі своєю англійською спадщиною, а тому обрала стриманий англійський стиль і прикрасила волосся квітами.

"У леді Кітті явно було чітке уявлення про те, що вона хотіла б одягти в день свого весілля", — зазначає експерт, і, на його думку, Кітті не хотіла викликати сумні спогади у свій радісний день.

"Тіара могла нагадати Кітті про її тітку, яка померла за трагічних обставин, а також про шлюб її власної матері, який також закінчився розлученням і скандалом", — зазначає експерт.

Італійські дизайнери Dolce & Gabbana неабияк попрацювали для Кітті, яка є їхньою улюбленою моделлю та амбасадоркою їхнього бренду. Вони розробили ексклюзивні сукні для її дівич-вечора, весілля та медового місяця.

Фото: Instagram/Kitty Spencer

Для триденного весілля D&G створили п'ять різних моделей, у тому числі приголомшливу мереживну сукню у вікторіанському стилі, яку вона носила на самій церемонії.

Вбрання Кітті поєднувала із сережками, намистами та кільцями з ексклюзивної колекції високого ювелірного мистецтва Alta Gioielleria.

Нагадаємо, тіара Спенсерів — це сімейна реліквія, яку також носили всі сестри Діани в дні свого весілля. Головний убір, виготовлений компанією Garrads, є діамантовими стилізованими квітами в срібній оправі.

Вважається, що в сім'ї Спенсерів тіара перебуває з 18 століття. Вона була подарована бабусі Діани, Синтії, віконтесі Олторп, дальньою родичкою на ім'я леді Сара Спенсер як весільний подарунок у 1919 році. Принцеса Уельська Діана обрала тіару Спенсерів для свого весілля в липні 1981 року і з того часу багато разів з'являлася в ній на публіці.