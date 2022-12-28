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Стиль жизни

Эксперт пояснил, почему Китти Спенсер не надела фамильную тиару Спенсеров на свадьбу

китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы
Фото: Instagram/Kitty Spencer | Китти Спенсер в свадебном платье

Ранее в этой тиаре появлялась на собственной свадьбе ее знаменитая тетя – принцесса Диана.

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31-летняя леди Китти Спенсер вышла замуж за 63-летнего Майкла Льюиса в Италии в прошлом году. И ее потрясающая свадьба стала самым обсуждаемым светским событием 2021 года. Ведь она несколько раз меняла роскошные наряды от Dolce & Gabbana, а ее свадебное платье стало настоящей сенсацией. Но его не дополняла фамильная тиара Спенсеров, что вызвало вопросы. Об этом пишет Daily Mail.

Все наряды Китти Спенсер оценивались в более чем 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Однако точная стоимость ее белого кружевного свадебного платья в викторианском стиле неизвестна.

На свадьбе не было ее отца, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера, так что к алтарю ее вели братья. И она не надела фамильную тиару, которую когда-то выбрала для своей свадьбы Диана. И которую надевали все женщины в роду Спенсеров на свои свадьбы.

китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы Fullscreen
Принцесса Диана в тиаре Спенсеров
Фото: Getty Images

Но эксперты полагают, что причина была очень прозаична: просто тиара не подходила под свадебный образ Китти.

Модный и ювелирный эксперт Джеймс Константину полагает, что Китти отказалась от идеи надеть тиару, потому что она хотела совместить свою любовь к Италии со своим английским наследием, а потому выбрала сдержанный английский стиль и украсила волосы цветами.

"У леди Китти явно было четкое представление о том, что она хотела бы надеть в день своей свадьбы", — отмечает эксперт, и, по его мнению, Китти не хотела вызывать печальные воспоминания в свой радостный день.

"Тиара могла напомнить Китти о ее тете, которая умерла при трагических обстоятельствах, а также о браке ее собственной матери, который также закончился разводом и скандалом", — отмечает эксперт.

Итальянские дизайнеры Dolce & Gabbana изрядно потрудились для Китти, которая является их любимой моделью и амбассадором их бренда. Они разработали эксклюзивные платья для ее девичника, свадьбы и медового месяца.

китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы Fullscreen
Фото: Instagram/Kitty Spencer
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы Fullscreen
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы Fullscreen
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы Fullscreen
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы Fullscreen
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы
китти спенсер, китти спенсер свадьба, племянница леди дианы

Для трехдневной свадьбы D&G создали пять различных моделей, в том числе потрясающее кружевное платье в викторианском стиле, которое она носила на самой церемонии.

Наряды Китти сочетала с серьгами, ожерельями и кольцами из эксклюзивной коллекции высокого ювелирного искусства Alta Gioielleria.

Напомним, тиара Спенсеров — это семейная реликвия, которую также носили все сестры Дианы в дни своей свадьбы. Головной убор, изготовлен компанией Garrads, представляет из себя бриллиантовые стилизованные цветы в серебряной оправе.

Считается, что в семье Спенсеров тиара находится с 18 века. Она была подарена бабушке Дианы, Синтии, виконтессе Олторп, дальней родственницей по имени леди Сара Спенсер в качестве свадебного подарка в 1919 году. Принцесса Уэльская Диана выбрала тиару Спенсеров для своей свадьбы в июле 1981 года и с тех пор много раз появлялась в ней на публике.