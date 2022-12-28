Эксперт пояснил, почему Китти Спенсер не надела фамильную тиару Спенсеров на свадьбу

Ранее в этой тиаре появлялась на собственной свадьбе ее знаменитая тетя – принцесса Диана.

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31-летняя леди Китти Спенсер вышла замуж за 63-летнего Майкла Льюиса в Италии в прошлом году. И ее потрясающая свадьба стала самым обсуждаемым светским событием 2021 года. Ведь она несколько раз меняла роскошные наряды от Dolce & Gabbana, а ее свадебное платье стало настоящей сенсацией. Но его не дополняла фамильная тиара Спенсеров, что вызвало вопросы. Об этом пишет Daily Mail.

Все наряды Китти Спенсер оценивались в более чем 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Однако точная стоимость ее белого кружевного свадебного платья в викторианском стиле неизвестна.

На свадьбе не было ее отца, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера, так что к алтарю ее вели братья. И она не надела фамильную тиару, которую когда-то выбрала для своей свадьбы Диана. И которую надевали все женщины в роду Спенсеров на свои свадьбы.

[ + – ] Принцесса Диана в тиаре Спенсеров Фото: Getty Images

Но эксперты полагают, что причина была очень прозаична: просто тиара не подходила под свадебный образ Китти.

Модный и ювелирный эксперт Джеймс Константину полагает, что Китти отказалась от идеи надеть тиару, потому что она хотела совместить свою любовь к Италии со своим английским наследием, а потому выбрала сдержанный английский стиль и украсила волосы цветами.

"У леди Китти явно было четкое представление о том, что она хотела бы надеть в день своей свадьбы", — отмечает эксперт, и, по его мнению, Китти не хотела вызывать печальные воспоминания в свой радостный день.

"Тиара могла напомнить Китти о ее тете, которая умерла при трагических обстоятельствах, а также о браке ее собственной матери, который также закончился разводом и скандалом", — отмечает эксперт.

Итальянские дизайнеры Dolce & Gabbana изрядно потрудились для Китти, которая является их любимой моделью и амбассадором их бренда. Они разработали эксклюзивные платья для ее девичника, свадьбы и медового месяца.

Фото: Instagram/Kitty Spencer

Для трехдневной свадьбы D&G создали пять различных моделей, в том числе потрясающее кружевное платье в викторианском стиле, которое она носила на самой церемонии.

Наряды Китти сочетала с серьгами, ожерельями и кольцами из эксклюзивной коллекции высокого ювелирного искусства Alta Gioielleria.

Напомним, тиара Спенсеров — это семейная реликвия, которую также носили все сестры Дианы в дни своей свадьбы. Головной убор, изготовлен компанией Garrads, представляет из себя бриллиантовые стилизованные цветы в серебряной оправе.

Считается, что в семье Спенсеров тиара находится с 18 века. Она была подарена бабушке Дианы, Синтии, виконтессе Олторп, дальней родственницей по имени леди Сара Спенсер в качестве свадебного подарка в 1919 году. Принцесса Уэльская Диана выбрала тиару Спенсеров для своей свадьбы в июле 1981 года и с тех пор много раз появлялась в ней на публике.