Племянница принцессы Дианы показала редкие кадры со своим бойфрендом (фото)

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллер празднуют 7-ю годовщину своих романтических отношений.

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30-летняя леди Элиза Спенсер поделилась редкими снимками со своим бойфрендом. Фото племянница принцессы Дианы опубликовала в Instagram.

Модель и общественный деятель поздравила своего возлюбленного Ченнинга Миллера с седьмой годовщиной их отношений.

"С юбилеем, моя крошка 🤍 7 лет, как я люблю тебя, как мне повезло 🥰❤️ Я навсегда благодарна за твою бесконечную любовь и поддержку во всем этом❤️ мой лучший друг навсегда и всегда @channingmillerd 🤍", — написала Элиза Спенсер.

[ + – ] Элиза Спенсер показала редкие кадры со своим бойфрендом

Тем временем Ченниг Миллер также поделился романтическим кадром со своей избранницей и поздравил ее с праздничным днем.

"7 лет чистого счастья, любви и приключений.❤️ с юбилеем, мой ангел, благодарю тебя за то, что ты мой величайший поклонник и величайшее вдохновение. Я люблю тебя больше, чем можно описать словами ❤️❤️❤️ @elizavspencer", — прокомментировал фото бойфренд племянницы принцессы Дианы.

[ + – ] Элиза Спенсер с бойфрендом

Ченнинг Миллер – менеджер по маркетингу. Известно, что он учился в той же школе, что и младший брат леди Элизы Спенсер, 28-летний Луи.

Напомним, племянницы принцессы Дианы дефилировали во время Лондонской недели моды.

Также Фокус писал о свадьбе другой племянницы принцессы Дианы Китти Спенсер.