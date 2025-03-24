Племянницы принцессы Дианы показали своих любимых мужчин (фото, видео)

Сестры Спенсер, которые недавно переехали в Лондон и стали моделями, вернулись в родной Кейптаун, где и прошли съемки.

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Леди Амелия и леди Элиза Спенсер, племянницы покойной принцессы Дианы, представили широкой общественности своих возлюбленных Грега Маллетта и Ченнинга Миллерда. Девушки снялись с ними для журнала Hello в Южной Африке.

Грег – супруг Амелии. Он – фитнес-фрилансер и посол здорового образа жизни. Пара связала себя узами брака в 2023 году.

Леди Амелия и Грег Маллет Фото: Hello! Magazine

Леди Элиза с женихом Ченнингом Миллердом

Для журнала пары снимались на ферме La Cotte в Франшхуке, в винодельческом регионе недалеко от Кейптауна, где выросли сестры.

"Такое ощущение, что мы собираемся пожениться. Это хорошая практика для того, чтобы пройти к алтарю. Мы определенно говорили о браке", – сказала Элиза, которая встречается с Ченнингом уже более восьми лет. Ченнинг Миллер – менеджер по маркетингу. Известно, что он учился в той же школе, что и младший брат леди Элизы Спенсер, Луи.

В этом же месте свой предсвадебный вечер провели Амелия и Грег. Когда они приезжают сюда, что проводят много времени на открытом воздухе: в горах, на пляже.

"Это похоже на воссоединение большой семьи каждый раз, когда мы приезжаем… В энергии Южной Африки есть что-то, что трудно объяснить. Мы чувствуем себя такими счастливыми, что у нас такая глубокая связь с этим местом", – подчеркнула девушка.

Не так давно Амелия, Элиза, Грег и Ченнинг переехали в Лондон, где близнецы, представленные Storm Management, делают успешную модельную карьеру и являются востребованными гостями на самых эксклюзивных модных и светских мероприятиях. Как правило, сестры выбирают наряды так, чтобы дополнять друг друга.

"У нас определенно одинаковый вкус, поэтому обычно довольно легко определиться с нашим внешним видом. Нам нравится получать от этого удовольствие. Самое лучшее, что мы всегда в итоге чувствуем себя синхронно", – объясняют они.

По словам сестер, у них абсолютная синхронизация с момента рождения. Они – дочери Эрла Спенсера и бывшей модели Виктории Эйткен.

"У нас всегда было уникальное взаимопонимание друг друга. Мы часто точно знаем, что думает другая. У нас было бесчисленное множество моментов, когда мы могли почувствовать, что переживает другая, не говоря ни слова", – призналась Амелия.

Леди Спенсер расскзали журналистам, что недавно прошли тест ДНК и узнали, что они – однояйцевые близнецы:

"Когда мы узнали, было такое чувство, будто часть пазла встала на место – теперь, когда мы знаем, что у нас есть еще более сильная генетическая связь, есть более глубокое чувство близости".

Что касается их любимых мужчин, то они вместе учились в школе.

"Ченнинг — один из моих лучших и самых близких друзей. Мы играли во многие из тех же видов спорта, например, в регби и водное поло, и, естественно, у нас было много общих интересов. Более того, мы разделяем одни и те же ценности – преданность, амбиции, честность и сильное чувство семьи – что поддерживало нашу связь крепкой на протяжении многих лет", – поделился Грег.

Ранее Фокус писал, что леди Китти Спенсер, еще одна племянница принцессы Дианы, нарядила маленькую дочь в стиле принцессы Шарлотты.