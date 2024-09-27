ЗМІ пишуть про захоплення ТРЦ у Києві: поліція виступила зі спростуванням (відео)

Поліція вирішила тримати в таємниці назву торговельного центру, всередину якого проникли невідомі особи із закритими обличчями. Правоохоронці запевнили, що порушення закону не було.

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Група невідомих людей зайшла у торговельний центр Sky Mall, розташований у центрі Києва. Після цього вони почали закликати громадян не робити покупки, оскільки такі дії начебто підтримують війну. На місце інциденту у столиці прибули правоохоронці. На сторінці Facebook Національної поліції пояснили деталі подій.

Перші повідомлення про чоловіків у балаклавах з'явилась у мережі о 19:49 27 вересня. У каналі "Київ ІНФО" повідомили про ситуацію, стверджуючи, що ідеться про групу із 40 осіб, які заполонили приміщення. Крім того, опублікували відео, зняті випадковими свідками. На кадрах видно громадян із закритими обличчями, які спокійно заходять в магазин. Водночас вони звертаються до відвідувачів з фразами "Віддайте Sky Mall державі" та "Кожна покупка тут — внесок у війну". Лунали прохання нічого не купувати, процитували у каналі слова свідків.

Через годину пресслужба ГУ Національної поліції у Києві повідомила, що ніякого захоплення ТЦК не відбулось. Зі слів правоохоронців, насправді відбувалась публічна акція групи громадян і вона вже завершилась. Яка мета акції, пресслужба не повідомила. Також правоохоронці вирішили утаємничити назву магазину, де стався інцидент.

Інцидент у Києві — поліція про події в Sky Mall Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про ТЦ Sky Mall у 2021 році. Торговий центр Sky Mall фігурував у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми", про яке вони розповіли у жовтні 2021. Журналісти з'ясували, що магазин намагались купити підприємці, які, як підозрювали, працювали на окупованій території Донбасу і могли бути пов'язані з бойовиками так званої "ДНР". Підприємці взяли кредит в "Укрексімбанку" на 60 млн дол. Щоб з'ясувати деталі кредитування розслідувачі прийшли у банк, звідки їх вигнали, відібравши апаратуру. Один з учасників сутички, керівник банку Євген Мецгер, після того звільнився, і щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею "напад на журналістів". У вересні 2022 року суд поставив крапку в тій історії — ексбанкір сплатив штраф 3 тис. грн.

Нагадуємо, весною 2024 року у Києві стався інцидент між журналістами та персоналом call-центру. Перед цим у торговельному центрі "Космополіт" почалась пожежа: розслідування відшукало неповнолітнього підпалювача. Тим часом у вересні у одному з житлових кварталів столиці чоловік вистрелив у ногу перехожому. За кілька днів поліція доповіла, що затримала стрільця, і пояснила його мотиви.