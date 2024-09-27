СМИ пишут о захвате ТРЦ в Киеве: полиция выступила с опровержением (видео)

Полиция решила держать в тайне название торгового центра, внутрь которого проникли неизвестные личности с закрытыми лицами. Правоохранители заверили, что нарушения закона не было.

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Группа неизвестных людей зашла в торговый центр Sky Mall, расположенный в центре Киева. После этого они начали призывать граждан не делать покупки, поскольку такие действия якобы поддерживают войну. На место инцидента в столице прибыли правоохранители. На странице Facebook Национальной полиции объяснили детали событий.

Первые сообщения о мужчинах в балаклавах появилась в сети в 19:49 27 сентября. В канале "Киев ИНФО" сообщили о ситуации, утверждая, что речь идет о группе в 40 человек, которые заполонили помещение. Кроме того, опубликовали видео, снятое случайными свидетелями. На кадрах видно граждан с закрытыми лицами, которые спокойно заходят в магазин. При этом они обращаются к посетителям с фразами "Отдайте Sky Mall государству" и "Каждая покупка здесь — вклад в войну". Звучали просьбы ничего не покупать, процитировали в канале слова свидетелей.

Через час пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве сообщила, что никакого захвата ТЦК не произошло. По словам правоохранителей, на самом деле происходила публичная акция группы граждан и она уже завершилась. Какова цель акции, пресс-служба не сообщила. Также правоохранители решили утаить название магазина, где произошел инцидент.

Инцидент в Киеве — полиция о событиях в Sky Mall Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о ТЦ Sky Mall в 2021 году. Торговый центр Sky Mall фигурировал в расследовании журналистов проекта "Схемы", о котором они рассказали в октябре 2021. Журналисты выяснили, что магазин пытались купить предприниматели, которые, как подозревали, работали на оккупированной территории Донбасса и могли быть связаны с боевиками так называемой "ДНР". Предприниматели взяли кредит в "Укрэксимбанке" на 60 млн долл. Что выяснить детали кредитования, расследователи пришли в банк, откуда их выгнали, отобрав аппаратуру. Один из участников стычки, руководитель банка Евгений Мецгер, после того уволился, и в отношении него открыли уголовное производство по статье "нападение на журналистов". В сентябре 2022 года суд поставил точку в той истории — экс-банкир заплатил штраф 3 тыс. грн.

Напоминаем, весной 2024 года в Киеве произошел инцидент между журналистами и персоналом call-центра. Перед этим в торговом центре "Космополит" начался пожар: расследование нашло несовершеннолетнего поджигателя. Между тем в сентябре в одном из жилых кварталов столицы мужчина выстрелил в ногу прохожему. Через несколько дней полиция доложила, что задержала стрелка, и объяснила его мотивы.