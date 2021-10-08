За что в госбанке напали на журналистов: расследование "Схем" кредита бизнесмену из ДНР
Кредит был выдан для покупки столичного ТРЦ SkyMall у одного из конфликтующих совладельцев.
Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование, из-за вопроса о котором возник конфликт между руководителем Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы.
В расследовании утверждается, что государственный Укрэксимбанк выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена, одна из компаний которого ведет деятельность на временно оккупированной части Донецкой области и платит налоги оккупационной власти. При этом в залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные, так как за него много лет ведется борьба в нескольких юрисдикциях.
"Схемы" отмечают, что владельцем компаний является Сергей Брюховецкий. Он выступает поручителем по договору.
Брюховецкий – тесть Федора Христенко, народного депутата от партии "ОПЗЖ". Он родом из Горловки Донецкой области. В двухтысячных был депутатом Горловского горсовета от Партии регионов.
Он также владелец бизнеса на оккупированной территории – компании "Спец-Реммаш". Эта компания зарегистрирована в Горловке, в украинском реестре юридических лиц.
Но 11 декабря 2014 оккупационная власть зарегистрировала ее по местными "законами". Компания ведет активную деятельность в "ДНР" и платит налоги в местный "бюджет".
В Украине Уголовный кодекс трактует такие действия как финансирование терроризма.
Залогом по кредиту стал киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба совладельцев, один из которых – гражданин Эстонии.
Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг SkyMall в не слишком дипломатическом тоне говорила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Журналисты делают вывод, что Укрэксимбанк выдал кредит бизнесмену из Горловки, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ у одной из сторон конфликта – бизнесмена Адамовского.
Нардеп Галина Янченко написала об этой сделке еще до выхода расследования "Схем".
По ее информации, вопрос о выдаче кредита банк начал рассматривать в декабре прошлого года. Служба безопасности банка не рекомендовала выдавать его.
В марте уже этого года Sky Mall был арестован в рамках уголовного производства. Однако через месяц при непонятных обстоятельствах арест сняли.
В апреле эстонский инвестор подал в Украине претензию перед подачей в международный арбитраж в США. Сумма претензии инвестора к государству Украина – 750 млн долларов.
В мае Укрэксимбанк выдал кредит в 60 млн долларов под залог ТРЦ SkyMall.
Напомним, председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения следственных действий Нацполиции.
Укрэксимбанк не будет выплачивать зарплату Мецгеру во время отстранения его от должности. Об этом 7 октября сообщила глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.