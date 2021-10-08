За что в госбанке напали на журналистов: расследование "Схем" кредита бизнесмену из ДНР

Кредит был выдан для покупки столичного ТРЦ SkyMall у одного из конфликтующих совладельцев.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование, из-за вопроса о котором возник конфликт между руководителем Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы.

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В расследовании утверждается, что государственный Укрэксимбанк выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена, одна из компаний которого ведет деятельность на временно оккупированной части Донецкой области и платит налоги оккупационной власти. При этом в залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные, так как за него много лет ведется борьба в нескольких юрисдикциях.

"Схемы" отмечают, что владельцем компаний является Сергей Брюховецкий. Он выступает поручителем по договору.

Брюховецкий – тесть Федора Христенко, народного депутата от партии "ОПЗЖ". Он родом из Горловки Донецкой области. В двухтысячных был депутатом Горловского горсовета от Партии регионов.

[ + – ] Сергей Брюховецкий

Он также владелец бизнеса на оккупированной территории – компании "Спец-Реммаш". Эта компания зарегистрирована в Горловке, в украинском реестре юридических лиц.

Но 11 декабря 2014 оккупационная власть зарегистрировала ее по местными "законами". Компания ведет активную деятельность в "ДНР" и платит налоги в местный "бюджет".

В Украине Уголовный кодекс трактует такие действия как финансирование терроризма.

Залогом по кредиту стал киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба совладельцев, один из которых – гражданин Эстонии.

Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг SkyMall в не слишком дипломатическом тоне говорила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Журналисты делают вывод, что Укрэксимбанк выдал кредит бизнесмену из Горловки, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ у одной из сторон конфликта – бизнесмена Адамовского.

Нардеп Галина Янченко написала об этой сделке еще до выхода расследования "Схем".

По ее информации, вопрос о выдаче кредита банк начал рассматривать в декабре прошлого года. Служба безопасности банка не рекомендовала выдавать его.

В марте уже этого года Sky Mall был арестован в рамках уголовного производства. Однако через месяц при непонятных обстоятельствах арест сняли.

В апреле эстонский инвестор подал в Украине претензию перед подачей в международный арбитраж в США. Сумма претензии инвестора к государству Украина – 750 млн долларов.

В мае Укрэксимбанк выдал кредит в 60 млн долларов под залог ТРЦ SkyMall.

Напомним, председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения следственных действий Нацполиции.

Укрэксимбанк не будет выплачивать зарплату Мецгеру во время отстранения его от должности. Об этом 7 октября сообщила глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.