"Укрэксимбанк" оставил Мецгера без зарплаты после нападения на журналистов "Схем" (видео)

В банке объяснили, что если бы главу правления банка не отстранили, а уволили, ему пришлось бы выплатить компенсацию в размере шести окладов.

"Укрэксимбанк" не будет выплачивать зарплату главе правления банка Евгению Мецгеру в связи с его отстранением от этой должности после нападения на журналиста проекта "Схемы". Об этом в четверг, 7 октября, в ходе пресс-конференции сообщила глава наблюдательного совета государственного банка Оляна Гордиенко.

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"Наблюдательный совет отстранил главу правления Мецгера без получения заработной платы и присутствия его на рабочем месте", — заявила она.

По словам Гордиенко, в случае увольнения Мецгера с должности главы правления, банк должен будет выплатить ему компенсацию в размере не менее шестимесячного среднего заработка в последний день работы, то есть в день увольнения.

"Если бы наблюдательный совет принял решение о прекращении трудовых отношений или увольнение главы правления, банк должен был бы выплатить работнику в последний рабочий день, то есть в момент принятия решения, помощь в размере не мене шестимесячного среднего заработка. Такие требования закона. Понимая все юридическое обоснование, наблюдательный совет считает, что отстранение без сохранения заработной платы и нахождения на рабочем месте, а также назначение исполняющего обязанности (главы правления) и передача всех полномочий от Мецгера (Сергею) Ермакову было адекватным, необходимым, единственным возможным шагом в этой ситуации", — добавила глава наблюдательного совета банка.

[ + – ] Пресс-конференция по поводу нападения на журналистов

Мецгер занял должность главы правления банка в марте 2020 года. Согласно декларации его супруги, Юлии Мецгер, в прошлом году он за 10 месяцев на этом посту получил 4 758 560 гривен зарплаты — около 475 856 грн в месяц.

Напомним, 4 октября в ходе интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист проекта "Схемы" Кирилл Овсяный задал ему вопрос, после которого тот приказал охране убрать камеры и очистить их от данных. В результате сотрудники банка, по словам журналистов, применили силу к оператору проекта Александру Мазуру, забрали у него две камеры и карты памяти с записью интервью, которые затем были отформатированы.

Однако журналистам удалось восстановить записи с камер, на которых запечатлен момент нападения на оператора.

Уже в четверг, 7 октября, правоохранители вручили подозрения лицам, причастным к нападению на журналистов. Одним из получивших документ стал сам Мецгер.

В свою очередь сам глава банка заверил, что он "по природе уравновешенный человек" и в связи с этим никогда не думал, "что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений". Также в своем Facebook Мецгер попросил прощения у работников издания "Схемы".