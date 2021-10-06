"Я уравновешенный человек", — глава "Укрэксимбанка" прокомментировал нападение на журналистов

Отстраненный Евгений Мецгер выразил готовность принести извинения журналистам "Схем" в любой форме.

Глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер прокомментировал скандал с нападением на журналистов проекта "Схемы" в здании банка. Обращение появилось на Facebook-странице топ-чиновника.

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По его словам, инцидент с журналистами в его рабочем кабинете стал для топ-чиновника недопустимым и шокирующим.

"Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузки этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура!", — продолжил Евгений Мецгер и заверил, что готов принести извинения в любой другой форме.

Глава правления "Укрэксимбанка" признал, что его поведение со съемочной группой "Схем" нанесло ущерб имиджу государственного банка, и принес извинения рабочему коллективу.

После инцидента с нападением на журналистов Евгений Мецгер написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей главы правления "Укрэксимбанка", которое 6 октября одобрил наблюдательный совет госбанка.

[ + – ] Евгений Мегцер прокомментировал нападение на журналистов "Схем"

Отметим, что сегодня в 13:00 должна была состояться пресс-конференция в "Укрэксимбанке", на которой руководство государственного учреждения должно было отреагировать на нападение на журналистов "Схем" во время интервью.

Однако, за час до начала брифинга, когда большинство журналистов выехали на место, его решили отменить. После 13:00 на официальной странице "Укрэксимбанка" в Facebook исчезли все посты и появилась публикация с извинениями от лица главы правления Евгения Мецгера.

[ + – ] Пресс-конференция в "Укрэксимбанке" после нападения на журналистов [ + – ] Пресс-конференция в "Укрэксимбанке" после нападения на журналистов [ + – ] Пресс-конференция в "Укрэксимбанке" после нападения на журналистов

По данным издания Апостроф, в 13:30 к журналистам, которые приехали на пресс-конференцию, вышла пресс-секретарь "Укрэксимбанка" Марина Фоменко. Она предупредила, что пресс-конференция не состоится и предложила представителям СМИ отправлять письменные запросы в пресс-центр государственного банка.

Помимо этого, 6 октября проходит заседание профильного комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, на котором обсуждают нападение на журналистов "Схем" в здании "Укрэксимбанка".

Глава комитета Нестор Шуфрич предложил временно отстранить чиновников "Укрэксимбанка", причастных к инциденту. По словам нардепа, руководство государственного банка должно добровольно содействовать расследованию факта нападения на журналистов "Схем".

"Я буду предлагать, чтобы мы выразили позицию комитета относительно нашей оценки того, что мы получили из открытых источников. Выразить осуждение того, что мы увидели. Обратиться к руководителю МВД о взятии на личный контроль расследования этого уголовного производства, а также к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она взяла под личный контроль ситуацию с нападением на журналистов программы "Схемы", — подчеркнул Шуфрич во время заседания.

[ + – ] Заседание профильного комитета Рады после нападения на журналистов

Нападение на журналистов "Схем" — хронология событий

На съемочную группу программы "Схемы" напали во время записи интервью в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Инцидент произошел после того, как журналист Кирилл Овсяный задал топ-чиновнику неудобный вопрос. По данным журналистов, глава правления Евгений Мецгер приказал охране забрать камеры и забрать из них кассеты с записанным материалом.

Руководство "Укрэксимбанка" отреагировало на скандал и обвинило журналиста "Схем" Кирилла Овсяного в попытке завладеть банковской тайной. Утром 6 октября появилась информация о восстановлении записи, которую удалили в "Укрэксимбанке" в ходе нападения на журналистов.

Выяснилось, что причиной инцидента стал вопрос Кирилла Овсяного о выдаче "Укрэксимбанком" многомиллионного кредита компании, связанной с оккупационными властями ОРДЛО.

После нападения на журналистов программы "Схемы" Евгений Мецгер подал в отставку с должности главы правления государственного банка.