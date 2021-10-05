На журналистов программы "Схемы" напали в кабинете главы "Укрэксимбанка"

По приказу чиновника, сотрудники банка скрутили оператора и отобрали у него камеры

На съемочную группу программы "Схемы" напали во время записи интервью в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Начало конфликта спровоцировал вопрос журналиста чиновнику, заявила в Facebook руководитель программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

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Инцидент произошел, когда журналист Кирилл Овсяный задал неудобный вопрос Мецгеру. После этого председатель финучреждения приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, забрали обе камеры, карты с записью интервью, которые затем были отформатированы.

Известно, что пока сотрудники банка выполняли приказ удалить всю записанную на технику информацию, съемочную группу заблокировали в помещении на час. В кабинете, кроме самого Мецгера, находились директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и работник банка, который применил физическую силу к оператору.

Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Однако журналист смог записать происходящее на аудио.

"Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их (камеры. Ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты изымите", слышно на записи голос председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, который обращается к подчиненным.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место инцидента, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Адвокат "Схем" Анатолий Попов прокомментировал, что в государственном банке произошли фактические преступные действия. Поскольку кроме препятствия деятельности журналистов, их еще и задержали непонятно на каких основаниях, а также осуществили обыск.

"Я надеюсь, что Национальная полиция правильно проквалифицирует указанные действия и расследует это незаурядное событие", заявил юрист.

Уже известно, что киевские правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем".

Фокус ранее писал об инциденте с журналистом, сотрудником телеканала "Наш" Алексеем Пальчиновым, которого избили в прямом эфире.