На журналістів програми "Схеми" напали в кабінеті глави "Укрексімбанку"

За наказом чиновника, співробітники банку скрутили оператора та забрали у нього камери.

На знімальну групу програми "Схеми" напали під час запису інтерв'ю в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера. Початок конфлікту спровокувало питання журналіста чиновнику, заявила у Facebook керівниця програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька.

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Інцидент стався, коли журналіст Кирило Вівсяний поставив незручне запитання Мецгеру. Після цього голова фінустанови наказав охороні прибрати камери та дістати з них касети. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, забрали обидві камери, карти із записом інтерв'ю, які потім були відформатовані.

Відомо, що поки співробітники банку виконували наказ видалити всю записану на техніку інформацію, знімальну групу заблокували в приміщенні на годину. У кабінеті, крім самого Мецгера, перебували директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов, охоронець і працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора.

Співробітники оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та з погрозами забороняли знімати події на телефон. Однак журналіст зміг записати те, що відбувається, на аудіо.

"Ігор, візьми у них камери! Виставте їх (камери. Ред.) за двері. Й ось цю теж. Касети вилучіть", — чутно на записі голос голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце інциденту, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Адвокат "Схем" Анатолій Попов прокоментував, що в державному банку відбулися фактичні злочинні дії. Оскільки крім перешкоди діяльності журналістів, їх ще й затримали незрозуміло на яких підставах, а також здійснили обшук.

"Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію", — заявив юрист.

Уже відомо, що київські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем".

Фокус раніше писав про інцидент із журналістом, співробітником телеканалу "Наш" Олексієм Пальчиновим, якого побили в прямому ефірі.