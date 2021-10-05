Нападение в "Укрэксимбанке": журналиста "Схем" обвинили в попытке завладеть банковской тайной

Госбанк планирует обратиться к силовикам и регулирующим деятельность СМИ органам для анализа действий журналиста Кирилла Овсяного.

"Укрэксимбанк" отреагировал на обвинения в нападении на журналистов программы "Схемы" в здании банка. Об этом информирует пресс-служба банковского учреждения.

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Нападение на журналистов "Схем" — позиция "Укрэксимбанка"

По данным ведомства, "Укрэксимбанк" получил 16 сентября от "Радио Свобода" запрос на проведение интервью с главой правления банка, а само общение было запланировано на 4 октября.

В ходе интервью, как утверждают в банке, журналист "Схем" Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банковского учреждения, и выдвинул предположения о допущенных банком нарушений в рамках соответствующих правоотношений.

Пресс-служба банка была вынуждена прервать интервью, поскольку информация, которую запрашивал журналист Кирилл Овсяный, является банковской тайной. Далее беседа с главой правления банка Евгением Мецгерой проходила в режиме оффрекордс (без записи — ред.), и журналисту "Схем" предложили подготовить ряд вопросов, на которые можно предоставить информацию в соответствии с действующим законодательством.

"После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой). Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации", — подчеркнули в пресс-службе "Укрэксимбанка".

После инцидента со съемочной группой "Схем" руководство банка рассматривает возможность обращения к правоохранителям и органам, регулирующим деятельность ТВ и СМИ для анализа действий журналиста Кирилла Овсяного.

[ + – ] "Укрэксимбанк" отреагировал на нападение журналиста "Схем"

Нападение на журналистов "Схем" — реакция главы Минфина

По словам министра финансов Сергея Марченко, руководство государственного "Укрэксимбанк" должно было предотвратить любой теоретический конфликт с журналистами.

"Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", – заявил Марченко в комментарии "Интерфаксу" и отметил, что эта ситуация его неприятно удивила.

Как отметил глава Минфина, журналисты имеют право задавать любые вопросы, а представители государства обязаны на них отвечать "настолько, насколько это возможно".

Сергей Марченко после инцидента со съемочной группой "Схем" в здании "Укрэксимбанке" запросил полную информацию о ситуации и призвал правоохранителей отреагировать на заявление журналистов.

Нападение на журналистов "Схем" — как это было

Руководитель проекта "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что на съемочную группу напали во время записи интервью в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. По ее словам, инцидент произошел после того, как журналист "Схем" Кирилл Овсяный задал неудобный вопрос руководителю государственного банка.

Евгений Мецгера, как утверждает Седлецкая, приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты, а к съемочной группе "Схем" применили физическую силу. Адвокат журналистского проекта "Схемы" Анатолий Попов назвал события в госбанке "преступными" и потребовал расследования от Нацполиции.