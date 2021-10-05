Напад в "Укрексімбанку": журналіста "Схем" звинуватили в спробі заволодіти банківською таємницею

Держбанк планує звернутися до силовиків і органів, які регулюють діяльність ЗМІ, для аналізу дій журналіста Кирила Овсяного.

"Укрексімбанк" відреагував на звинувачення в нападі на журналістів програми "Схеми" в будівлі банку. Про це інформує пресслужба банківської установи.

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Напад на журналістів "Схем" — позиція "Укрексімбанку"

За даними відомства, "Укрексімбанк" отримав 16 вересня від "Радіо Свобода" запит на проведення інтерв'ю з головою правління банку, а саме спілкування було заплановано на 4 жовтня.

У ході інтерв'ю, як стверджують у банку, журналіст "Схем" Кирило Овсяний поставив низку запитань щодо надання інформації про діяльність клієнтів банківської установи та висунув припущення про допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин.

Пресслужба банку була змушена перервати інтерв'ю, оскільки інформація, яку запитував журналіст Кирило Овсяний, є банківською таємницею. Далі розмова з головою правління банку Євгеном Мецгером відбувалася в режимі оффрекордс (без запису — ред.), і журналісту "Схем" запропонували підготувати низку питань, на які можна надати інформацію відповідно до чинного законодавства.

"Після цього журналіст із оператором без усякої перешкоди покинули приміщення банку (з усією записувальною й освітлювальною технікою). Окремо зазначаємо, що, на нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації", — підкреслили в пресслужбі" Укрексімбанку ".

Після інциденту зі знімальною групою "Схем" керівництво банку розглядає можливість звернення до правоохоронців і органів, які регулюють діяльність ТВ і ЗМІ для аналізу дій журналіста Кирила Овсяного.

[ + – ] "Укрексімбанк" відреагував на напад журналіста "Схем"

Напад на журналістів "Схем" — реакція глави Мінфіну

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, керівництво державного "Укрексімбанк" повинно було запобігти будь-якому теоретичному конфлікту з журналістами.

"Зараз треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова", — заявив Марченко в коментарі "Інтерфаксу" та зазначив, що ця ситуація його неприємно здивувала.

Як зазначив глава Мінфіну, журналісти мають право ставити будь-які питання, а представники держави зобов'язані на них відповідати "настільки, наскільки це можливо".

Сергій Марченко після інциденту зі знімальною групою "Схем" у будівлі "Укрексімбанку" запросив повну інформацію про ситуацію та закликав правоохоронців відреагувати на заяву журналістів.

Напад на журналістів "Схем" — як це було

Керівниця проекту "Схеми" Наталія Седлецька повідомила, що на знімальну групу напали під час запису інтерв'ю в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера. За її словами, інцидент стався після того, як журналіст "Схем" Кирило Овсяний поставив незручне запитання керівнику державного банку.

Євген Мецгера, як стверджує Седлецька, наказав охороні прибрати камери та дістати з них касети, а щодо знімальної групи "Схем" застосували фізичну силу. Адвокат журналістського проекту "Схеми" Анатолій Попов назвав події в держбанку "злочинними" та зажадав розслідування від Нацполіції.