"Ситуация недопустимая": глава правления "Укрэксимбанка" подал в отставку

После восстановления видео с камер журналистов, глава правления Евгений Мецгер назвал свое поведение несдержанным, а эмоциональную реакцию — не имеющей оправданий.

Председатель правления банка "Укрэксимбанк" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения следственных действий Нацполиции. Об этом сообщается на сайте банка.

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"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", — указывается в публикации.

Поэтому Мецгер подает в отставку, чтобы снять часть ущерба репутации банка, и отвлечь негатив к его коллективу. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от выводов правоохранителей и внутрислужебной проверки банка.

Добавим, специалистам удалось восстановить запись с камер журналистов "Схем". На них виден конфликт Мецгера с журналистами. В его ходе у оператора силой отобрали камеру, а сам Мецгер призвал "вычистить все г*овно" с нее.

[ + – ] Восстановленное видео журналистов "Схем"

Нападение на журналистов программы "Схем": что известно

5 октября руководитель программы "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что на их журналистов напали во время записи интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Конфликт начался после вопроса журналистов о сомнительном кредите структуре, связанной с "ДНР".

У журналистов физической силой отобрали камеры, и удалили запись интервью.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место инцидента, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

В банке первоначально заявляли, что в ходе интервью журналист поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка и выдвинул предположения о допущенных банком нарушениях "в рамках соответствующих правоотношений". Там также утверждали, что "после этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)".