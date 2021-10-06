"Ситуація неприпустима": глава правління "Укрексімбанку" подав у відставку

Після відновлення відео з камер журналістів, глава правління Євген Мецгер заявив, що його нестримана поведінка й емоційна реакція не мають виправдань.

Голова правління банку "Укрексімбанк" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій Нацполіції. Про це повідомляється на сайті банку.

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"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція і нестримана поведінка щодо журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", — вказується в публікації.

Тому Мецгер подає у відставку, щоб зняти частину збитку репутації банку, і відвернути негатив до його колективу. Подальший розвиток ситуації залежатиме від висновків правоохоронців і внутрішньослужбових перевірок банку.

Додамо, фахівцям вдалося відновити запис із камер журналістів "Схем". На них видно конфлікт Мецгера із журналістами. У його процесі в оператора силою забрали камеру, а сам Мецгер закликав "вичистити все г*вно" з неї.

[ + – ] Відновлене відео журналістів "Схем"

Напад на журналістів програми "Схем": що відомо

5 жовтня керівник програми "Схеми" Наталія Седлецька повідомила, що на їхніх журналістів напали під час запису інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера. Конфлікт почався після питання журналістів про сумнівний кредит структурі, пов'язаній з "ДНР".

У журналістів фізичною силою забрали камери, і видалили запис інтерв'ю.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце інциденту, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

У банку спочатку заявляли, що в процесі інтерв'ю журналіст поставив низку запитань щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку і висунув припущення про допущені банком порушення "в межах відповідних правовідносин". Там також стверджували, що "після цього журналіст з оператором без всякої перешкоди покинули приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою)".