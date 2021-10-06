"Ситуація неприпустима": глава правління "Укрексімбанку" подав у відставку
Після відновлення відео з камер журналістів, глава правління Євген Мецгер заявив, що його нестримана поведінка й емоційна реакція не мають виправдань.
Голова правління банку "Укрексімбанк" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій Нацполіції. Про це повідомляється на сайті банку.
"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція і нестримана поведінка щодо журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", — вказується в публікації.
Тому Мецгер подає у відставку, щоб зняти частину збитку репутації банку, і відвернути негатив до його колективу. Подальший розвиток ситуації залежатиме від висновків правоохоронців і внутрішньослужбових перевірок банку.
Додамо, фахівцям вдалося відновити запис із камер журналістів "Схем". На них видно конфлікт Мецгера із журналістами. У його процесі в оператора силою забрали камеру, а сам Мецгер закликав "вичистити все г*вно" з неї.
Напад на журналістів програми "Схем": що відомо
5 жовтня керівник програми "Схеми" Наталія Седлецька повідомила, що на їхніх журналістів напали під час запису інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера. Конфлікт почався після питання журналістів про сумнівний кредит структурі, пов'язаній з "ДНР".
У журналістів фізичною силою забрали камери, і видалили запис інтерв'ю.
Журналісти та представники редакції, які прибули на місце інциденту, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
У банку спочатку заявляли, що в процесі інтерв'ю журналіст поставив низку запитань щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку і висунув припущення про допущені банком порушення "в межах відповідних правовідносин". Там також стверджували, що "після цього журналіст з оператором без всякої перешкоди покинули приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою)".