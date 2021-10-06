"Я врівноважена людина", — глава "Укрексімбанку" прокоментував напад на журналістів

Відсторонений Євген Мецгер висловив готовність вибачитися перед журналістами "Схем" у будь-якій формі.

Глава правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер прокоментував скандал із нападом на журналістів проекту "Схеми" в будівлі банку. Звернення з'явилося на Facebook-сторінці топчиновника.

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За його словами, інцидент із журналістами в його робочому кабінеті став для топчиновника неприпустимим і шокуючим.

"Я за природою врівноважена людина та ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних і непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження не виправдання для цього. Тому я щиро прошу вибачення в працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного й Олександра Мазура!" — продовжив Євген Мецгер і запевнив, що готовий принести вибачення в будь-який інший формі.

Глава правління "Укрексімбанку" визнав, що його поведінка зі знімальною групою "Схем" завдала шкоди іміджу державного банку, і вибачився перед робочим колективом.

Після інциденту з нападом на журналістів Євген Мецгер написав заяву про відсторонення його від виконання обов'язків голови правління "Укрексімбанку", яку 6 жовтня схвалила наглядова рада держбанку.

[ + – ] Євген Мегцер прокоментував напад на журналістів "Схем"

Відзначимо, що сьогодні о 13:00 мала відбутися пресконференція в "Укрексімбанку", на якій керівництво державної установи повинно було відреагувати на напад на журналістів "Схем" під час інтерв'ю.

Однак за годину до початку брифінгу, коли більшість журналістів виїхала на місце, його вирішили скасувати. Після 13:00 на офіційній сторінці "Укрексімбанку" у Facebook зникли всі пости, і з'явилася публікація з вибаченнями від імені голови правління Євгена Мецгера.

[ + – ] Прес-конференція в "Укрексімбанку" після нападу на журналістів [ + – ] Прес-конференція в "Укрексімбанку" після нападу на журналістів [ + – ] Прес-конференція в "Укрексімбанку" після нападу на журналістів

За даними видання "Апостроф", о 13:30 до журналістів, які приїхали на пресконференцію, вийшла прессекретарка "Укрексімбанку" Марина Фоменко. Вона попередила, що пресконференція не відбудеться та запропонувала представникам ЗМІ надсилати письмові запити в пресцентр державного банку.

Крім цього, 6 жовтня відбувається засідання профільного комітету Верховної Ради з питань свободи слова, на якому обговорюють напад на журналістів "Схем" у будівлі "Укрексімбанку".

Глава комітету Нестор Шуфрич запропонував тимчасово відсторонити чиновників "Укрексімбанку", причетних до інциденту. За словами нардепа, керівництво державного банку повинно добровільно сприяти розслідуванню факту нападу на журналістів "Схем".

"Я пропонуватиму, щоб ми висловили позицію комітету щодо нашої оцінки того, що ми отримали з відкритих джерел. Висловити засудження того, що ми побачили. Звернутися до керівника МВС про взяття на особистий контроль розслідування цього кримінального провадження, а також до генерального прокурора Ірини Венедиктової, щоб вона взяла під особистий контроль ситуацію з нападом на журналістів програми "Схеми", — підкреслив Шуфрич під час засідання.

[ + – ] Засідання профільного комітету Ради після нападу на журналістів

Напад на журналістів "Схем" — хронологія подій

На знімальну групу програми "Схеми" напали під час запису інтерв'ю в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера. Інцидент стався після того, як журналіст Кирило Овсяний поставив топчиновнику незручне запитання. За даними журналістів, глава правління Євген Мецгер наказав охороні забрати камери та забрати з них касети з записаним матеріалом.

Керівництво "Укрексімбанку" відреагувало на скандал і звинуватило журналіста "Схем" Кирила Овсяного в спробі заволодіти банківською таємницею. Вранці 6 жовтня з'явилася інформація про відновлення запису, який видалили в "Укрексімбанку" в ході нападу на журналістів.

З'ясувалося, що причиною інциденту стало запитання Кирила Овсяного про видачу "Укрексімбанком" багатомільйонного кредиту компанії, пов'язаній із окупаційною владою ОРДЛО.

Після нападу на журналістів програми "Схеми" Євген Мецгер подав у відставку з посади глави правління державного банку.