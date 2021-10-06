"Схеми" відновили запис, видалений в Укрексімбанку в процесі конфлікту (відео)

Причиною конфлікту стало питання журналіста про однин з кредитів, виданих банком. "Схеми" вважають його сумнівним і проводять розслідування, пов'язане з ним.

За допомогою айтішників журналісти "Схем" відновили відео, яке працівники Укрексімбанку видалили в процесі конфлікту зі знімальною групою програми в кабінеті голови правління банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на картках з обох камер, на які вівся запис.

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Видання "Радіо Свобода" опублікувало частину відео.

На ньому є інтерв'ю, запитання журналіста і те, що відбувалося далі. Чути вказівки Мецгера забрати у журналістів техніку і "вичистити все г*но".

Судячи з відео, причиною конфлікту стало питання журналіста про однин з кредитів, виданих банком. "Схеми" вважають цей кредит сумнівним і проводять розслідування, пов'язане з ним.

З відео можна зрозуміти, що група вела зйомку тоді, коли в них не було на це дозволу.

"Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить", — сказав Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати.

Гостра фаза конфлікту на відео починається о 03:45.

"Вони все пишуть, ви що охреніли чи що взагалі? Я забороняю давати інтерв'ю, я вам не даю згоди на запис. Ігор, забери у них камеру до чортової матері", — сказав Мецгер й охоронець Ігор на 4:30 скручує оператора.

Судячи з відео, журналістів закрили в приміщенні та не випускали. Володимир Пікалов, директор департаменту інформаційної політики банку намагається вимкнути запис, можна почути його слова: "Ніхто цю штуку нікуди не винесе. Вас просили, а що ви хотіли? Друзі, ви думаєте що це жарти?".

Чути звуки боротьби. Журналіст каже, що оператору зараз зламають руку. Того відпускають.

Мецгер каже охоронцям, щоб вони "пішли з айтішників і вичистили все г*о". Охорона приносить камери фахівцям, які й спробували видалити відео.

Нагадаємо, раніше керівниця "Схем" Наталія Седлецька повідомила, що на знімальну групу напали під час запису інтерв'ю в кабінеті голови правління Укрексімбанку. За її словами, інцидент стався після того, як журналіст Кирило Вівсяний поставив незручне запитання керівнику державного банку.

У банку повідомили, що в процесі інтерв'ю журналіст поставив низку запитань щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку і висунув припущення про допущені банком порушення "у межах відповідних правовідносин". Там також стверджували, що "після цього журналіст з оператором без всякої перешкоди покинули приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою)".