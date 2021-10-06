"Схемы" восстановили запись, удаленную в Укрэксимбанке в ходе нападения (видео)

Причиной конфликта стал вопрос журналиста о многомиллионном кредите, выданном банком компании, связанной с "ДНР". "Схемы" считают его сомнительным и проводят расследование, связанное с ним.

С помощью айтишников журналисты "Схем" восстановили видео, которое работники Укрэксимбанка удалили в ходе конфликта со съемочной группой программы в кабинете председателя правления банка Евгения Мецгера. Видео восстановлено на карточках с обеих камер, на которые велась запись.

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Издание "Радио Свобода" опубликовало часть видео.

На нем есть интервью, вопрос журналиста и то, что происходило дальше. Слышны указания Мецгера забрать у журналистов технику и "вычистить все г*но".

Судя по видео, причиной конфликта стал вопрос журналиста об одном из кредитов, выданных банком якобы компании из "ДНР". "Схемы" считают этот кредит сомнительным и проводят расследование, связанное с ним.

Из видео можно понять, что группа вела съемку тогда, когда у них не было на это разрешения.

"Володя, вырубы его, пожалуйста, чего он тут ходит", – сказал Мецгер, увидев, что оператор продолжает снимать.

Острая фаза конфликта на видео начинается в 03:45.

"Они все пишут, вы что охренели что-ли вообще? Я запрещаю давать интервью, я вам не даю согласия на запись. Игорь, забери у них камеру к чертовой матери", – сказал Мецгер и охранник Игорь на 04:30 скручивает оператора.

Судя по видео, журналистов закрыли в помещении и не выпускали. Владимир Пикалов, директор департамента информационной политики банка пытается выключить запись, слышны его слова: "Никто эту штуку никуда не вынесет. Вас просили, а что вы хотели? Ребята, вы думаете что это шутки?".

Слышны звуки борьбы. Журналист говорит, что оператору сейчас сломают руку. Того отпускают.

Мецгер говорит охранникам, чтобы они "пошли с айтишниками и вычистили все г*о". Охрана приносит камеры специалистам, которые и попытались удалить видео.

Напомним, ранее руководитель "Схем" Наталья Седлецкая сообщила, что на съемочную группу напали во время записи интервью в кабинете главы правления Укрэксимбанка. По ее словам, инцидент произошел после того, как журналист Кирилл Овсяный задал неудобный вопрос руководителю государственного банка.

В банке сообщили, что в ходе интервью журналист поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка и выдвинул предположения о допущенных банком нарушениях "в рамках соответствующих правоотношений". Там также утверждали, что "после этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)".