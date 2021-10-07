Нападение на журналистов "Схем": Мецгеру и сотруднику банка вручили подозрения

Глава правления банка еще раз извинился перед журналистами за свое поведение

Правоохранители вручили два подозрения лицам, причастным к нападению на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера. Одним из тех, кто получил документ, стал сам Мецгер, о чем он сообщил в своем Facebook.

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Чиновник заявил, что правоохранители прибыли к нему вручать подозрение 7 октября в 9 утра.

"Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", — сообщил отстраненный от обязанностей глава правления банка.

Мецгер добавил, что полностью готов сотрудничать со следствием.

"Глубоко убежден, что свобода слова — это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяним и Александром Мазуром (журналистом и оператором "Схем". – Ред.)", — написал чиновник.

В то же время в столичной прокуратуре сообщили, что на сегодня уже вручено подозрение двум должностным лицам банка по факту препятствования деятельности журналистов "Схем". Имя второго сотрудника банка, который также получил документ, пока не разглашается.

Напомним, накануне Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения следственных действий Нацполиции, а свое поведение при съемочной группе назвал "несдержанным".

Как известно, 5 октября руководитель программы "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что на их журналистов напали во время записи интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Чиновнику якобы не понравился вопрос журналиста, что стало причиной конфликта.